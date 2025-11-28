Retrocesos en materia de prevención y acompañamientos en la era de Milei
25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género
En memoria de las hermanas Mirabal - Patria, Minerva y María Teresa - y de todas las víctimas de la violencia machista, cada 25 de noviembre se alza nuevamente el puño en alto. Vuelve el reclamo, la demanda y la advertencia hacia un Estado que históricamente ha desprotegido a las víctimas, convirtiéndose en el principal responsable político de los femicidios, travesticidios, transfemicidios y transhomicidios que continúan en aumento, en especial frente a un gobierno que activamente niega la existencia de esa violencia estructural y sistemática.