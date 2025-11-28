Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

La decisión fue tomada tras la condena de 27 años por golpismo contra el expresidente

Brasil: Jair Bolsonaro perdió el cargo y el salario de su partido

El Partido Liberal indicó que el líder de ultraderecha tiene suspendidos todos sus derechos políticos por decisión judicial. Como presidente honorario recibía un salario de 6.391 dólares.

Bolsonaro preso
Jair Bolsonaro detrás de la puerta de la sede de la Policía Federal, luego de una visita de la exprimera dama Michelle Bolsonaro (SERGIO LIMA/AFP)

Temas en esta nota:

El País

Acelera la pelea por la primera minoría

Sumando voluntades: La Libertad Avanza incorpora una nueva diputada

Jura en el Senado

Villarruel le marcó la cancha a Bullrich y desató un cruce por “privilegios”

Jura Patricia Bullrich, senadora

Con Villaverde ausente

Juraron los nuevos senadores y el oficialismo busca imponer su agenda en el Congreso

Vicente López ya cuenta con más de 200 lectoras de patentes y suma puntos de control en los límites con San Martín y San Isidro

Economía

Ajuste y tarifazo a pedido del FMI

El nuevo esquema del Gobierno para eliminar los subsidios en luz y gas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 28 de noviembre de 2025

La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre

La industria 10 puntos por debajo del 2023

La economía subió 0,7 por ciento en octubre y acumula 5,7 en el año

Bancos y minas, y para de contar

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Justicia por un femicidio durante la cuarentena

Prisión perpetua para el femicida de Romina Videla

El peor incendio en décadas

Al menos 128 muertos y ocho detenidos en Hong Kong

Femicidio en Chaco

Caso Cecilia Strzyzowski: las últimas palabras de la familia Sena antes de conocer las penas

Acusada por el crimen de Santiago Nahuel López Monte

Detuvieron a la adolescente prófuga

Deportes

Aunque es el actual entrenador de Talleres de Córdoba

Tevez habló de su deseo de dirigir a Boca y opinó sobre Riquelme

Oscar Piastri - McLaren

El argentino fue último en el ensayo y en la qualy de la Sprint

Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Qatar

Con chicana a Fideo Di María incluida

“No salieron campeones”, disparó el Ogro Fabbiani sobre el título de Central

Campazzo

La Selección de básquet venció a Cuba, a quien volverá enfrentar el lunes

Argentina superó el primer examen y ya piensa en el desquite