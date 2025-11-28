Omitir para ir al contenido principal
Portada
Brasil
Presentó un proyecto ante el Congreso
Lula busca crear una universidad pública para el estudio de las culturas originarias
28 de noviembre de 2025 - 11:56
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Lula propuso crear una universidad para estudiar las culturas indígenas
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Brasil
Lula Da Silva
pueblos originarios
El País
La reforma Laboral
En la CGT dicen que si no los convocan a la Rosada habrá medidas de fuerza
Bullrich reunió a los legisladores libertarios antes de encontrarse nuevamente con Villarruel
El Gobierno demora la jura de Villaverde y apuesta al nuevo Senado
Por
Paula Marussich
Marilú Quiróz y el negacionismo sanitario
Evento antivacunas en el Congreso: la diputada del PRO que llevó pseudociencia y escándalo a Diputados
Por
Natalia López Gómez
Una empleada la acusa por trabajo no registrado
Lorena Villaverde suma una nueva denuncia
Por
Luciano Barroso
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 28 de noviembre de 2025
La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre
La industria 10 puntos por debajo del 2023
El ministro asegura que el precio no está atrasado
Para Caputo el dólar está bien
Más de 700 mil argentinos viajaron al exterior en octubre
Para el turismo, dólar barato
Por
Juan Garriga
Sociedad
Cómo va a estar el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de noviembre
Escándalo en la Nueva Maternidad de La Docta
Córdoba: nuevo caso de bebés muertos por mala praxis
El saldo provisorio de víctimas es de 83 muertos, decenas de heridos y centenas de desaparecidos
Arrasados por las llamas
Deportes
Esta penúltima carrera podría definir al campeón 2025 de la Fórmula 1
Se pone en marcha el GP de Qatar
Fuerte sanción a los futbolistas platenses por parte de la AFA
Estudiantes: seis meses de suspensión a Verón y dos partidos en 2026 a los jugadores por el pasillo en Rosario
Diálogo con José García Maañón, presidente de la Federación Argentina de Karate (FAK)
“En karate no hay dudas de que seguimos creciendo”
Por
Marcos González Cezer
Sin compromisos oficiales en lo que resta del año
La escoba de Gallardo barrió fuerte en River