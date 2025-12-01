Omitir para ir al contenido principal
La presidenta progresista de Honduras
El legado de Xiomara Castro: avances sociales y una reorientación del Estado
La mandataria de Libre cierra cuatro años atravesados por crisis institucionales, compromiso con sectores vulnerados y disminución de la violencia.
01 de diciembre de 2025 - 20:51
Xiomara Castro
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, junto a su esposo y expresidente Manuel Zelaya a su llegada a un centro de votación este domingo, en Catacamas.
(EFE/EFE)
Temas en esta nota:
Honduras
Xiomara Castro
El País
El Gobierno le aumentó por decreto 26 mil millones a la secretaría de inteligencia
Para la SIDE, siempre hay plata
Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.
Un nuevo ascenso para la familia militar
Por
Luciana Bertoia
"Gran Peña" del Instituto Patria
Zambas, chacareras y brindis por la libertad de Cristina Kirchner
Plan de lucha de los docentes universitarios
Siete días de paro y un amparo judicial por la ley de financiamiento educativo
Por
Laura Vales
Economía
Diciembre trajo subas calientes en tarifas y servicios
Otro sacudón a los bolsillos
Pidió el levantamiento completo del cepo
Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas de interés
Mes navideño
Cuenta DNI diciembre 2025: todos los descuentos para el último mes del año
El Grinch libertario
No se salva ni Papá Noel: la industria del juguete alerta por una Navidad con ventas a la baja
Sociedad
Hay tres niños entre las víctimas fatales
Tragedia en Perú: al menos 12 personas murieron y más de 30 están desparecidas tras un deslave
Ozempic, Wegovy o Mounjauro son algunos de los nombres comerciales más populares
La OMS recomienda que los medicamentos para adelgazar sean “accesibles universalmente”
Por
Pablo Esteban
En Córdoba
El jurado de Enjuiciamiento debatirá los pedidos de juicio político contra los fiscales del crimen de Nora Dalmasso
¿Qué significa?
“Rage Bait”, la palabra del año según la Universidad de Oxford
Deportes
La Selección busca escalar posiciones
Liga de las Naciones Femenina: Argentina se mide con Bolivia
El entrenador resolvió no renovar su vínculo con Central Córdoba
Sorpresa: De Felippe dejó de ser el técnico de los santiagueños
Opinión
Este Boca no es aquel
Por
Daniel Guiñazú
Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas
Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli