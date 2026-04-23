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"No nos embarguen las cuentas", suplican

Más pymes al borde del cierre: la industria se derrumba y el Gobierno mira para otro lado

Diego Ojeda, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), explicó por Radio 750 en qué consiste su plan para una Ley de emergencia pyme.

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