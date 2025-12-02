Omitir para ir al contenido principal
Un informe sobre la presencia femenina en la prensa

Retroceso de los temas de género y la mirada de mujeres sobre la realidad en los medios

Mariana Carbajal
Por Mariana Carbajal
6 de mayo El día del estudio, Página 12 publicó dos notas sobre temas de género. (ARCHIVO )

El País

El Gobierno dice tener listo el proyecto

Reforma laboral: Santilli gasta saliva con los gobernadores, pero no consigue apoyo de la CGT

Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.

Un nuevo ascenso para la familia militar

Por Luciana Bertoia

"Gran Peña" del Instituto Patria

Zambas, chacareras y brindis por la libertad de Cristina Kirchner

Plan de lucha de los docentes universitarios

Siete días de paro y un amparo judicial por la ley de financiamiento educativo

Por Laura Vales

Economía

General Motors Argentina

Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios

Se achica la industria nacional

ARCA

Rebaja del 8,6 por ciento en términos reales.

Cuarta caída al hilo en la recaudación pública

Sube el piso del tributo que afecta a las unidades de alta gama

Autos de lujo, más baratos

Con reservas del BCRA, el Gobierno enfrentó el Bopreal

El mercado juega al sube y baja

Sociedad

Autoridades de 16 provincias

Crean una red federal para perseguir morosos de la cuota alimentaria

Campaña para personas de 16 a 59 años

Dengue: cómo avanza la vacunación en la Provincia de Buenos Aires y quiénes pueden acceder

Por un deslave

Tragedia en Perú: al menos 12 personas murieron y más de 30 están desaparecidas

Ozempic, Wegovy o Mounjauro son algunos de los nombres comerciales más populares

La OMS recomienda que los medicamentos para adelgazar sean “accesibles universalmente”

Por Pablo Esteban

Deportes

Gimnasia y Estudiantes jugarán por un lugar en la final del Clausura

El Lobo y el Pincha, en un clásico por la historia

El Lobo se impuso 2-0 como visitante y se clasificó a las semifinales

Torneo Clausura: Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes

Opinión

Este Boca no es aquel

Por Daniel Guiñazú
La Selección busca escalar posiciones

Liga de las Naciones Femenina: Argentina se mide con Bolivia