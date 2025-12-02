Omitir para ir al contenido principal
El grupo liderado por Anton Newcombe se presentará el martes 2 en C Art Media
The Brian Jonestown Massacre: “Estamos listos para hacer más música nueva”
El alma mater del grupo sigue descreyendo de etiquetas como “shoegaze” o “de culto”, y se ilusiona con que el futuro del rock venga de Sudamérica.
Yumber Vera Rojas
02 de diciembre de 2025 - 3:01
Brian Jonestown Massacre
The Brian Jonestown Massacre llega dos años después de su última visita.
(AFP -)
El País
Siempre se puede ser más punitivista
El “legado” de Bullrich en Seguridad: una reforma penal regresiva
Por
Melisa Molina
El Gobierno dice tener listo el proyecto
Reforma laboral: Santilli gasta saliva con los gobernadores, pero no consigue apoyo de la CGT
"Gran Peña" del Instituto Patria
Zambas, chacareras y brindis por la libertad de Cristina Kirchner
Coletazos por su relación con Fred Machado
Por presión de la Rosada, Villaverde se bajaría del Senado
Por
Luciano Barroso
Economía
Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios
Se achica la industria nacional
Importaciones récord, caída del consumo y cierre de empresas
Milei rompió toda la industria del juguete
Por
Leandro Renou
Rebaja del 8,6 por ciento en términos reales.
Cuarta caída al hilo en la recaudación pública
Con reservas del BCRA, el Gobierno enfrentó el Bopreal
El mercado juega al sube y baja
Sociedad
La mirada de les estudiantes del nivel secundario
La ESI analizada por sus propios usuarios
Por
Sonia Santoro
En la Base Marambio
Incertidumbre en la Antártida: dos profesores universitarios están varados y no saben cuando vuelven
En Córdoba
El jurado de Enjuiciamiento debatirá los pedidos de juicio político contra los fiscales del crimen de Nora Dalmasso
Un informe sobre la presencia femenina en la prensa
Retroceso de los temas de género y la mirada de mujeres sobre la realidad en los medios
Por
Mariana Carbajal
Deportes
Camino a la final espera Boca el próximo fin de semana en La Bombonera
Torneo Clausura: Racing y el arquero Cambeses eliminaron a Tigre
Por
Fabio Lannutti
Opinión
Este Boca no es aquel
Por
Daniel Guiñazú
El Lobo se impuso 2-0 como visitante y se clasificó a las semifinales
Torneo Clausura: Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes
El entrenador resolvió no renovar su vínculo con Central Córdoba
Sorpresa: De Felippe dejó de ser el técnico de los santiagueños