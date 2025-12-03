Omitir para ir al contenido principal
En el ‘podcast’ del escritor Bret Easton Ellis

Tarantino elige sus películas favoritas del siglo XXI

Para el director de “Pulp Fiction”, las mejores son “La caída del Halcón Negro”, de Ridley Scott, y “Toy Story 3”, de los estudios Pixar.

Quentin Tarantino Tarantino tiene gustos muy peculiares. (Prensa -)

Con la presencia de Javier Milei

Juran los nuevos diputados

Aumentos miserables

La CGT rechaza el aumento del salario mínimo: “Está desconectado de la realidad”

Tensión

Protesta y tensión en la General Paz: trabajadores del INTI fueron desalojados por la Policía

Quién es el nuevo jefe de los espías

Cambio en la SIDE: la caída de Neiffert y el ascenso de Auguadra

Por Luciana Bertoia

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 3 de diciembre de 2025

UIA

Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes

La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA

Por Leandro Renou

Recortó la proyección de crecimiento y subió la de inflación

OCDE le bajó el pulgar al país

Agencia Motos

Caídas tanto en el interanual como en la comparación mensual.

Cayeron las ventas de autos y motos

Sociedad

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

Las IA avanzan en los gobiernos

Por Pablo Esteban

Eran supuestos trabajadores rurales

Brasil: retuvieron a 125 argentinos por ingresar sin trámites migratorios

En el Colegio Santa María, de Godoy Cruz

Mendoza: 140 alumnos de un secundario quedaron libres tras destrozos en los festejos de fin de año

Habría sido apuñalado

Hallaron asesinado a un hombre en el río Paraná

Deportes

La lucha antidopaje y las nuevas presiones por el cambio tecnológico

La AMA pide “compromiso” para aplicar “de manera justa” el nuevo Código Mundial Antidopaje

FOTO PRENSA BOCA boca entrenamiento ubeda paredes

Los volantes Herrera y Palacios están en observación

Boca espera por la recuperación de los lesionados

BARCELONA, 02/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el tercer gol del equipo blaugrana durante el partido de la jornada 19 de LaLiga que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. EFE/Alejandro García.

Se impuso de local ante el Atlético Madrid de los argentinos

Liga de España: Barcelona ganó y se recorta solo en la punta

FOTO PRENSA FIFA sorteo mundial 2026 copa mundo trofeo

Habrá cuatro bombos con 12 equipos cada uno para la definición de la fase de grupos

Mundial 2026: cómo será el procedimiento del sorteo