Omitir para ir al contenido principal
Portada
LA750
El Gobierno redobla la persecución
Tras la protesta, el INTI amaneció rodeado por fuerzas de seguridad
Ana Rachid, delegada de ATE en el organismo, explicó por la 750 que el uso de las fuerzas públicas se incrementó luego de las elecciones de medio término.
04 de diciembre de 2025 - 13:17
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Luego de la protesta de este miércoles, el INTI amaneció rodeada de fuerzas de seguridad
(Gentileza -)
Temas en esta nota:
INTI
El País
Tensión
Protesta y tensión en la General Paz: trabajadores del INTI fueron desalojados por la Policía
Acusada de hacer pagos sospechosos en Andis
Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, no sabe, no contesta
Por
Irina Hauser
Golpistas
El juez Rafecas dispuso la extradición de cinco bolsonaristas
Por
Raúl Kollmann
Se viene el nuevo Encuentro Federal de Derechos Humanos
“Cristina libre, con proscripción no hay derechos ni democracia”
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 4 de diciembre de 2025
Asegura que están abajo de cuando asumió Milei
Barclays alerta sobre las reservas
Datos de la misma empresa muestran una suba del 40 por ciento
Subió fuerte la cantidad de repartidores Rappi
La CGT rechazó la decisión por insuficiente y alejada de la realidad
El salario mínimo subió apenas 6.000 pesos
Por
Juan Garriga
Sociedad
En Ingeniero Maschwitz
Caos de tránsito en la Panamericana: volcó un camión y hay grandes demoras
Protesta
Línea B de subtes: liberaron molinetes en la estación Lacroze
Calor
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 4 de diciembre
Cristina, Francisco, El Eternauta, Colapinto y más
Lo más buscado en Google por los argentinos en 2025
Deportes
Opinión
La “Brujita” neoliberal, Bullrich y el “Sorete de Miami”
Por
José Luis Lanao
El innovador torneo sobre cemento será preparativo para el Abierto de Australia
Se confirmó una lista de lujo para el Road to Australia
Por
Pablo Amalfitano
Se viene el sorteo del Mundial 2026
La Selección Argentina y el pecado de la abundancia: muchos candidatos y pocos lugares disponibles
Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027
Los Pumas y un sorteo bastante favorable
Por
Jorge Ciccodicola