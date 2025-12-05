Omitir para ir al contenido principal
A cien años del nacimiento del escritor Jorge Riestra y de su legado

📰 Escribió y enseñó a escribir con el oído

UNR Editora celebró el centenario del autor con charlas, de las que participaron sus hijos, y exposición de fotos y manuscritos.

Matías Torno
Por Matías Torno
Eduardo Danna Sebastian Riestra en el 100 aniversario del nacimiento de Jorge Riestra
Eduardo Danna Sebastian Riestra Eduardo D'Anna y Sebastián Riestra en UNR Editora. (Gentileza -)

