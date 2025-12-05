Omitir para ir al contenido principal
PortadaAgencia Informativa

La serie de ciencia ficción "Pluribus" explora la paradoja de una felicidad universal y sus riesgos

“Pluribus”: un virus de felicidad pone a prueba la creatividad de Vince Gilligan

Vince Gilligan explora la felicidad desencadenada por un virus en su nueva serie, “Pluribus”. Rhea Seehorn se convierte en la clave para resolver esta situación crítica en un mundo distópico.

Temas en esta nota:

El País

Ulises Gorini, escritor, periodista

Entrevista con Ulises Gorini

“Hebe es la reivindicación de los sectores populares y del poner el cuerpo para hacer política”

Por Luciana Bertoia

Los planes del Gobierno

La agenda de Javier Milei y el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso

sebastian pareja y cristian ritondo

El partido de Milei castigó al de Macri por sus acuerdos en la legislatura bonaerense

Estalló la pelea entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires

Por Werner Pertot
ronda de las Madres, Plaza de Mayo

La referenta de Madres de Plaza de Mayo hubiera cumplido 97 años

Una ronda para celebrar a Hebe de Bonafini

Economía

Bono a cuatro años

Caputo aplica una receta vieja: deuda para pagar más deuda

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 5 de diciembre de 2025

Caída de producción de casi el 30 por ciento

Automotrices en punto muerto

Consumo de Gas

Por la quita de subsidios que dispuso el Gobierno

Fuertes subas en la boleta de gas

Por Juan Garriga

Sociedad

Tres días de descanso

Arranca el último fin de semana largo del 2025: ¿Cómo estará el tiempo?

Los caminos alternativos

La Autopista Dellepiane estará cerrada por obras durante este fin de semana largo

Por daños y perjuicios

Fue reina de la Vendimia y la discriminaron cuando quedó embarazada: ganó un juicio millonario

Siguen las pericias

El piloto del helicóptero que se estrelló en Palermo fue imputado por lesiones culposas

Deportes

Sorteo Mundial 2026 - FIFA World Cup

Minuto a minuto

Emmpezó el sorteo del Mundial 2026: quiénes serán los rivales de Argentina

Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

Prácticas libres Gran Premio de Abu Dhabi

Fórmula 1: Norris terminó primero en la FP1 y Colapinto décimo

La ceremonia de premiación será el 22 de diciembre en la Usina del Arte

Se anunciaron las ternas de los Premios Olimpia 2025

FORT LAUDERDALE (United States), 29/11/2025.- Inter Miami's Lionel Messi arrives to the stadium before the MLS Cup Eastern Conference Final match between Inter Miami and New York City FC, in Fort Lauderdale, Florida, USA, 29 November 2025. (Nueva York) EFE/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

El capitán de la Selección no define aún si jugará o no el Mundial

Lionel Messi: “Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista”