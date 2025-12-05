Omitir para ir al contenido principal
Nuevo borrador presentado por el Gobierno

Reforma laboral: las modificaciones en horas extra, vacaciones e indemnizaciones

Según especialistas, el espíritu de la iniciativa apunta contra la justicia social y la dignidad del trabajador.

Temas en esta nota:

El País

Ulises Gorini, escritor, periodista

Entrevista con Ulises Gorini

“Hebe es la reivindicación de los sectores populares y del poner el cuerpo para hacer política”

Por Luciana Bertoia

Los planes del Gobierno

La agenda de Javier Milei y el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso

sebastian pareja y cristian ritondo

El partido de Milei castigó al de Macri por sus acuerdos en la legislatura bonaerense

Estalló la pelea entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires

Por Werner Pertot
ronda de las Madres, Plaza de Mayo

La referenta de Madres de Plaza de Mayo hubiera cumplido 97 años

Una ronda para celebrar a Hebe de Bonafini

Economía

Bono a cuatro años

Caputo aplica una receta vieja: deuda para pagar más deuda

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 5 de diciembre de 2025

Consumo de Gas

Por la quita de subsidios que dispuso el Gobierno

Fuertes subas en la boleta de gas

Por Juan Garriga

Caída de producción de casi el 30 por ciento

Automotrices en punto muerto

Sociedad

En el Día Internacional del Voluntariado

El Banco de Alimentos Buenos Aires busca voluntarios

El vuelo de 25 horas une al gigante asiático con Buenos Aires en 25 horas

Comenzó a operar el vuelo directo que conecta a China con Argentina

Tres días de descanso

Arranca el último fin de semana largo del 2025: ¿Cómo estará el tiempo?

Los caminos alternativos

La Autopista Dellepiane estará cerrada por obras durante este fin de semana largo

Deportes

Así son los cruces de la etapa inicial del torneo

Los grupos de la primera fase del Mundial 2026, uno por uno

Lionel Scaloni

Minuto a minuto

Sorteo del Mundial 2026: Argentina ya tiene rivales

Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

Flojo comienzo para el piloto argentino en el Gran Premio de Abu Dhabi

Fórmula 1: Norris terminó primero en las prácticas libres y Colapinto decepcionado

La ceremonia de premiación será el 22 de diciembre en la Usina del Arte

Se anunciaron las ternas de los Premios Olimpia 2025