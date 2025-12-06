Omitir para ir al contenido principal
El músico, DJ y productor presenta este domingo “01.Epidermis” en Crobar

Evlay: “Yo me enamoré de la música electrónica pinchando”

El álter ego de Facundo Yalve señala que aprendió a manejar con fluidez el lenguaje de la pista de baile en Berlín, ciudad en la que piensa radicarse a partir de marzo de 2026.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas

El País

Asistirá a la entrega del Noble a la opositora venezolana

Javier Milei viaja a Noruega a hacerle el coro a Corina Machado

Pasaron por el centro porteño

Así fue el vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires

Acto en la base aérea de Río Cuarto

Milei y el show de los F-16 para despedir a Petri

El apoyo de Trump a políticos con relaciones con el tráfico de estupefacientes

Narcos

Por Luis Bruschtein

Economía

Pronóstico del REM que compila el Banco Central

Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado

Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades

Por Mara Pedrazzoli
Billetes Pesos

Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad

Una “tasa de intereses moratorios”

Freno de producción y suspensiones en Mondelez

“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”

Sociedad

El arquitecto canadiense que diseñó el Guggenheim de Bilbao

Murió el “starchitect” Frank Gehry

Por Julián Varsavsky

Jornada calurosa e inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de diciembre

Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán

A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña

Por Mariana Carbajal

Deportes

Cuándo y dónde jugará ante Argelia, Austria y Jordania

Argentina en el Mundial 2026: ya se conocen los días, horarios y sedes de los partidos

(FILES) Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto arrives ahead of the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. The emergence of Gabriel Bortoleto, who will race at home on November 8 and 9, 2025, at the Brazilian Grand Prix, and of Argentine Franco Colapinto has given new momentum to Latin America in Formula One. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Este domingo larga último

La confesión de Colapinto sobre el mal desempeño de su Alpine

El argentino corre en el Circuito de Yas Marina

Cómo le fue a Colapinto en la clasificación del GP de Fórmula de Abu Dhabi

Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

Flojo comienzo para el piloto argentino en el Gran Premio de Abu Dhabi

Fórmula 1: Norris terminó primero en las prácticas libres y Colapinto decepcionado