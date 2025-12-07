La popular bailarina y coreógrafa promete un espectáculo tanguero histórico
Mora Godoy: “Mi mundo está hecho de resultados, no de promesas incumplidas”.
El profundo amor por lo que hace lo demuestra cotidianamente en el escenario, pero también en esta entrevista, en la que en varios pasajes recuerda a su padre. En el marco del Día del Tango, el jueves 11 de diciembre se presentará en el Teatro Broadway con “Mora Godoy y la Máquina Tanguera”, un espectáculo pensado para todas las generaciones, en el que no faltarán las sorpresas. Y tendrá mucho de novedoso porque el show incorpora hasta Inteligencia Artificial.