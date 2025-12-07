Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12
Anticipan una guerra por el sello boina blanca
Se dio vuelta la interna de la UCR
El enfrentamiento entre los exaliados Miguel Fernández y Maximiliano Abad escaló al nivel de una nueva ruptura de bloques. La tregua de Adelante con Evolución avivó otro conflicto interno.
Por
María Belén Robledo
07 de diciembre de 2025 - 20:25
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Fernandez Abad
Miguel Fernández y Maximiliano Abad, en esquinas opuestas.
(Sin Credito)
Temas en esta nota:
UCR
Unión Cívica Radical
Buenos Aires
El País
El sinuoso juego de Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo con la Rosada
Dos peronistas con la peluca puesta
Por
Analía Argento
Discapacidad, en emergencia
Las deudas impagables
La historia del "lavador" del dinero robado en Discapacidad
Mastropietro, el hilo conductor que une a Fred Machado y a Mauricio Macri con las coimas en la Andis
Por
Raúl Kollmann
Un gobierno “alineado”
Por
Carlos Heller
Economía
Los cheques rechazados crecieron 40%
Una encuesta señala que el 47% de las empresas tiene problemas de pago
El mundo del trabajo según Milei
Por
Hernán Letcher
Con la crisis de la economía real detonada, la macro vuelve al túnel
La peregrinación de Milei y Caputo hacia un nuevo salvataje
Por
Leandro Renou
Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad
Una “tasa de intereses moratorios”
Sociedad
Crisis en el Louvre tras una nueva falla edilicia
Fuga de agua daña cientos de libros
Servicio Meteorológico Nacional
Sigue el calor: a cuánto puede llegar la temperatura en la semana
El efectivo quedó detenido
Un policía de la Ciudad atropelló a un joven y mató a un familiar que lo reconoció en una comisaría
"No se cansan de lucrar con la explotación de animales maravillosos"
Repudian el traslado de delfines del Aquarium de Mar del Plata a Egipto
Deportes
El balance de la temporada
Colapinto, tras finalizar último en el GP de Abu Dabi: “Gracias a Dios ya terminó este año”
El piloto argentino finalizó 20° en Abu Dhabi
Colapinto también cerró su 2025
Es el 35° piloto que se consagra en la historia de la categoría
Lando Norris, nuevo campeón de la Fórmula 1
Por
Malva Marani
Circuito de Yas Marina
Fórmula 1 por el GP de Abu Dhabi: la carrera, minuto a minuto