Buenos Aires|12
Las conversaciones siguen abiertas
Fugas PRO en el Senado bonaerense
Legisladores alineados con Julio Garro y los Passaglia se abrieron del bloque amarillo, que estará a cargo de Pablo Petrecca. El estado de situación en Diputados.
Por
María Belén Robledo
09 de diciembre de 2025 - 23:28
Guillermo Montenegro, Jorge Schiavone, Pablo Petrecca, Alex Campbell, Juan Manuel Rico Zini, senadores del PRO,
PRO
Legislatura bonaerense
intendentes
El País
Modificaciones en regalías semilleras
Consejo de Mayo: el Gobierno planea liberar la compra de tierras para extranjeros y modificar el régimen de Manejo del Fuego
Movilización al Congreso
Sigue la lucha del Garrahan y el colectivo de discapacidad
La CGT decidió retirarse del espacio
El Gobierno presentó las “conclusiones” finales del Consejo de Mayo, con sus reformas regresivas
Por
Melisa Molina
Por falta de objetividad en su desempeño
Causa $Libra: piden la recusación del fiscal Eduardo Taiano
Economía
En la jornada cambiaria, el dólar oficial se movió levemente al alza.
El mercado, a la espera del nuevo bono en dólares
Penas de prisión para reprimir el gasto público
Un torniquete al gasto público
Por
Juan Garriga
El 20% de los empresarios afirma que la actividad empeorará
Malas perspectivas para la construcción
Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos
Cada vez más empleados pobres
Sociedad
Sigue la venta de terrenos públicos de Nación en CABA, ahora en Belgrano
Vendieron un lote de la policía
Por
Santiago Brunetto
Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA
La irrupción de la IA en las redacciones
Por
Sonia Santoro
Por los fondos de pediatría y discapacidad
Trabajadores del Garrahan y organizaciones de Discapacidad marchan a Plaza de Mayo para hacer un abrazo simbólico
En los dos países se penalizan las relaciones homosexuales
Irán y Egipto se niegan a jugar el partido del Orgullo
Deportes
Liverpool salió airoso de Milán ante el Inter
Alexis le ganó a Lautaro el duelo argentino de la Champions
Recientemente desvinculado de River
Enzo Pérez podría recalar en San Lorenzo
La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal
El fútbol como excusa para pensar la vida
Por
Gustavo Grazioli
El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia
AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional