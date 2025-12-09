En "Desbarrancada" encarna a un empresario vinculado al Ejército durante la dictadura
Luis Machín: “Alguien tiene que encarnar el mal”
Actor todoterreno, el rosarino es dueño de mil máscaras. Se luce, sobre todo, cuando encarna villanos, pero es capaz de actuar de manera sobresaliente cualquier rol. En la película que se estrena este jueves 11, su personaje aprovecha su posición de poder para hacer negociados durante la última dictadura cívico-militar. “Encarnando a estos personajes uno intenta modificar ciertas formas de pensamiento o incluso de comportamiento”, asegura.