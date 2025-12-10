Omitir para ir al contenido principal
PortadaBranca de vuelta

Queda bajo la órbiota del Ministerio de Economía

Advierten que la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares es un paso más para “vender las joyas de la abuela”

Según advirtió la extitular de la CNEA, Adriana Serquis, “toda nuestra historia y proyectos es la que se pone en juego y es quedarse sin la gallina de los huevos de oro”.

Temas en esta nota:

El País

La mira en el Presupuesto y las reformas regresivas

Javier Milei en Oslo, mientras empieza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso

FISCAL TAIANO MAYO 2025

“No busca la verdad”

$LIBRA: Uno de los denunciantes pidió apartar a Taiano, al que acusa de “proteger al gobierno”

Por Irina Hauser

Sur o no Sur, es la cuestión

Por Alejandro Slokar

Movilización al Congreso

Sigue la lucha del Garrahan y el colectivo de discapacidad

Economía

Subas correspondientes a noviembre y diciembre.

Aumento para empleadas domésticas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 10 de diciembre de 2025

Se derrumbó 2,9 por ciento interanual en octubre

La industria nacional en el pozo

Penas de prisión para reprimir el gasto público

Un torniquete al gasto público

Por Juan Garriga

Sociedad

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de diciembre

Logró desplazar a otro amigo del Presidente, el Grupo IRSA

Costantini sigue sumando tierras

Por Santiago Brunetto

Una broma que le salió mal al baterista del grupo Don Osvaldo

Alerta de bomba en el Aeropuerto de Mendoza

Deportes

BARCELONA, 08/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona, Lamine YAmal (i) y Raphinha durante el entrenamiento llevado a cabo este lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García

La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal

El fútbol como excusa para pensar la vida

Por Gustavo Grazioli
FOTO NA copa trofeo clausura 2025

El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia

AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional

epa12581566 (l-r) Koke of Atletico de Madrid, Julian Alvarez of Atletico de Madrid, Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrate the 1-1 goal during the UEFA Champions League match between PSV Eindhoven and Atletico Madrid at the Phillips Stadium in Eindhoven, Netherlands, 09 December 2025. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Liverpool salió airoso de Milán ante el Inter

Alexis le ganó a Lautaro el duelo argentino de la Champions

FOTO PRENSA RACING BELGRANO futbol femenino racing belgrano de cordoba

Este miércoles en el Cilindro de Avellaneda con entrada libre y gratuita

Racing vs. Belgrano, por la primera final del Femenino