CINE “Bugonia”, De Yorgos Lanthimos, con Emma Stone

Entre la conspiranoia y el cinismo caníbal

Remake de “Save the Green Planet!”, el largometraje presenta a un joven alienado por teorías conspirativas, confrontando a una CEO no mucho más agradable.

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
Cine Peliculas
Cine Peliculas "Bugonia" propone un dilema para el que no hay salida. (Prensa)

El País

Arturo Larrabure, Joaquin Mogaburu

Joaquín Mogaburu reemplazará a Baños

Un subsecretario de DDHH que aboga por “la concordia y el perdón”

Por Luciana Bertoia

Nueva jornada de protestas

Un grupo de jubilados se encadenó frente al Congreso de la Nación

Sur o no Sur, es la cuestión

Por Alejandro Slokar
FISCAL TAIANO MAYO 2025

“No busca la verdad”

$LIBRA: Uno de los denunciantes pidió apartar a Taiano, al que acusa de “proteger al gobierno”

Por Irina Hauser

Economía

Shein Temu

Explota el “puerta a puerta”

Ropa

La apertura importadora de Milei se lleva puesta a la industria local

Siete de diez prendas ya vienen de China

Subas correspondientes a noviembre y diciembre.

Aumento para empleadas domésticas

Informe de la fundación ProTejer

El arbolito de Navidad se llenó de ropa importada: 7 de cada 10 prendas que llegan al país vienen de China

Por Eva Rey

Sociedad

Migraciones aeropuerto Miami

Buscarían opiniones “antiamericanas”

Los turistas que visiten EE UU deberán mostrar los últimos 5 años de sus redes

Está desaparecido desde el 13 de junio de 2024

Caso Loan: solicitan la actualización del rostro del niño y el aumento de la recompensa

Cultura en resistencia

Festival Cristina Libre: la Noche de la Cultura Popular que irrumpe con fuerza en el Conurbano

En varios países de Europa

Crece la preocupación por una variante de la gripe H3N2 K: cuáles son los síntomas

Deportes

FOTO PRENSA AFA sorteo liga 2026

La Copa Argentina también tiene los primeros cruces definidos

Se sortearon las zonas del Apertura y el Clausura 2026

FOTO REDES SOCIALES vela francisco rigonat

Diálogo con el velista olímpico argentino Francisco Garagna Rigonat

“En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2018 apunto a una medalla”

Por Marcos González Cezer

"Los profesores me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos”

A los 75 años, el “Pato” Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10

El club brasileño deberá pagarle al Atlanta United 21 millones de dólares por el pase del argentino

Botafogo, al borde de la inhibición por la millonaria deuda del pase de Thiago Almada