En el Día Internacional de los Derechos Humanos

La ONU afirma que los ataques de EE.UU. a lanchas en el Caribe violan el derecho internacional

El organismo pidió una desescalada del conflicto de Washington con Caracas, mientras las tropas interceptaron y confiscaron un petrolero venezolano.

AME7285. CARACAS (VENEZUELA), 10/12/2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agita una bandera de Venezuela durante una marcha este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Maduro, agita una bandera de Venezuela durante una marcha en Caracas. (EFE/EFE)

No logró la foto con Corina Machado y pegó la vuelta

El viaje de Milei a Oslo que frenó la reforma laboral, trabó las retenciones y complicó a su propio gobierno

Por Natalia López Gómez
Ministerios

Los sellos imitan a la primera potencia mundial

Los escudos de los ministerios ahora son made in USA

Arturo Larrabure, Joaquin Mogaburu

Joaquín Mogaburu reemplazará a Baños

Un subsecretario de DDHH que aboga por “la concordia y el perdón”

Por Luciana Bertoia

Nueva jornada de protestas

Un grupo de jubilados se encadenó frente al Congreso de la Nación

Economía

Shein Temu

Explota el “puerta a puerta”

Ropa

La apertura importadora de Milei se lleva puesta a la industria local

Siete de diez prendas ya vienen de China

Subas correspondientes a noviembre y diciembre.

Aumento para empleadas domésticas

Informe de la fundación ProTejer

El arbolito de Navidad se llenó de ropa importada: 7 de cada 10 prendas que llegan al país vienen de China

Por Eva Rey

Sociedad

A un año y medio de la desaparición del niño

Piden la actualización de la imagen de Loan

Ciudad de Mendoza

CABA primera, luego Mendoza y Córdoba

La UBA reveló las mejores ciudades argentinas para vivir

Migraciones aeropuerto Miami

Buscarían opiniones “antiamericanas”

Los turistas que visiten EE UU deberán mostrar los últimos 5 años de sus redes

Está desaparecido desde el 13 de junio de 2024

Caso Loan: solicitan la actualización del rostro del niño y el aumento de la recompensa

Deportes

FOTO REDES SOCIALES galatasaray mauro icardi

El equipo perdió ante Mónaco y aparecieron los rumores

Mauro Icardi desmintió su salida del Galatasaray

MADRID, 10/12/2025.- El delantero del Manchester City Erling Haaland (c) celebra junto a sus compañeros tras marcar de penati el 1-2 durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

El equipo de Guardiola se ubica cuarto en la tabla de posiciones

Manchester City venció a Real Madrid en el Bernabéu por la Champions League

Flamengo's Bruno Henrique lifts the trophy as he celebrates with teammates after wining the FIFA Derby of the Americas match between Cruz Azul and Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium in Doha on December 10, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)

Los goles fueron convertidos por el uruguayo De Arrascaeta

Copa Intercontinental: Flamengo derrotó a Cruz Azul y llegó a la semifinal

FOTO PRENSA AFA sorteo liga 2026

La Copa Argentina también tiene los primeros cruces definidos

Se sortearon las zonas del Apertura y el Clausura 2026