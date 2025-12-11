Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Kicillof inauguró un nuevo puente sobre el Río Luján

Obras contra las inundaciones

Se trata de una obra estratégica para la mitigación de inundaciones y la conexión entre el centro y los barrios de la zona oeste de Luján.

Axel Kicillof
Axel Kicillof Axel Kicillof encabezó los actos en Lujan. (Sin Credito)

Últimas Noticias

Diego Maradona

Piedad para el Diego  

Por Rodolfo Braceli
CARACAS, 11/12/2025.- Captura de un vídeo publicado por la Fiscal General Pamela Bondi en la red social X petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela el miércoles. Estados Unidos subió la presión este miércoles en torno a Venezuela al interceptar y confiscar un petrolero frente a las costas del país suramericano, como parte del despliegue naval y militar que Washington mantiene desde agosto pasado en el Caribe, y que Caracas calificó como un "robo descarado" que aseguró denunciará como un "grave crimen internacional" ante instancias extranjeras. EFE/ Pamela Bondi via X // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Hace 90 años el general Butler describió en primera persona el intervencionismo de EE.UU.

La guerra como estafa contada por un marine estadounidense

Por Gustavo Veiga

Celebró el 2.5% del INDEC

Caputo festeja el número de inflación en la cubierta del Titanic

Axel Kicillof

Kicillof inauguró un nuevo puente sobre el Río Luján

Obras contra las inundaciones

Exclusivo para

Sincericidio de uno de los autores del proyecto

“No va a crear empleo”: la frase que desarma la reforma laboral de Milei

El próximo 18 de diciembre en Plaza de Mayo

La CGT se movilizará contra la reforma laboral

Por Felipe Yapur

Tras las amenazas del estadounidense

“Está desinformado”: Petro le contestó a Trump

Ministerio de Economia

Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento

El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada

Por Juan Garriga

El País

La letra chica del proyecto pone en jaque al INCAA

La reforma laboral de Milei avanza sobre el financiamiento cultural y deja al cine argentino en estado crítico

Por Natalia López Gómez

Estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza

Luis Juez se sacó la camiseta amarilla del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico

Por carta documento

El diputado Esteban Paulón intimó a Adorni y Villarruel a retirar el proyecto de reforma laboral del Senado

Sincericidio de uno de los autores del proyecto

“No va a crear empleo”: la frase que desarma la reforma laboral de Milei

Economía

Celebró el 2.5% del INDEC

Caputo festeja el número de inflación en la cubierta del Titanic

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

Promociones en todo el país

Todo sobre la “Noche de las Jugueterías 2025”: de cuánto son los descuentos de este jueves

Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre

Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube

Por Leandro Renou

Sociedad

Avance judicial

Muerte de Liam Payne: la Justicia le dio el arresto domiciliario a uno de los acusados

Milanesas de papel higienico,Santiago del Estero

Sucedió en Santiago del Estero

Un comerciante tucumano vendía sándwiches de milanesa hechos con papel higiénico

A partir del 17 de diciembre

Controladores aéreos preparan medidas de fuerza: afectaría los vuelos en las fiestas

Hospital Garrahan

Más de 30 profesionales participaron del operativo con la paciente de siete meses.

El Garrahan realizó un traslado inédito de alta complejidad de una bebé en estado crítico

Deportes

Ante Go Head Eagles, por la sexta fecha

Europa League: se impuso el Lyon de Tagliafico y conserva la cima

García Basso y González Pirez, en la previa de Racing-Estudiantes

“Va a ser una final muy linda porque que los dos merecimos llegar”

FOTO ARCHIVO diego milito juan sebastian veron

El presidente pincha finalmente se hará presente en Santiago del Estero

Milito vs. Verón, frente a frente por primera vez

Por Cristian Dellocchio
FOTO REDES SOCIALES tenis francia quentin folliot

El tenista francés cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis

Quentin Folliot fue sancionado por 20 años por una red de arreglo de partidos