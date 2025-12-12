Racismo, poder y prisión preventiva: la trama detrás del caso Labriel
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la crisis estructural del sistema de justicia guatemalteco, marcada por criminalización, falta de independencia, racismo y uso abusivo del derecho penal. En ese marco, conversamos en exclusiva con Ligia Salazar, esposa de Benjamín Labriel, un pastor evangélico afrodescendiente que lleva cuatro años encarcelado sin condena en una causa atravesada por irregularidades y prejuicios raciales.