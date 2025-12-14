Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12
Balances y expectativas de cara a la reunión del consejo partidario en Malvinas Argentinas
El peronismo calienta el cierre de un año eterno
Luego de los temblores del cierre de listas y las elecciones, la convocatoria del PJ acelera los debates de cara a 2026. El minuto a minuto de un 2025 al rojo vivo.
Por
María Belén Robledo
14 de diciembre de 2025 - 21:22
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Axel Kicillof, Máximo Kircher, Sergio Massa y Juan Grabois, protagonistas del peronismo provincial.
(STRINGER/AFP)
Temas en esta nota:
peronismo
provincia de Buenos Aires
PJ bonaerense
Últimas Noticias
Opinión
Claro, la culpa es de la convivencia
Por
Jorge Majfud
Ataque antisemita
Atentado en Australia: el número de muertos ascendió a 16, y son más de 40 los heridos
Luego que el Milan empatara de local frente a Sassuolo
Serie A de Italia: Inter ganó con gol de Lautaro Martínez y lidera
Llamó a "creer en el pueblo"
Máximo Kirchner apuntó contra la reforma laboral de Milei: “Va a generar más desocupación”
Exclusivo para
El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling
El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad
Por
Pablo Esteban
Paola Ortiz fue condenada a perpetua en Córdoba, acusada de matar a su bebé al nacer
“Me defendieron mal, por eso estoy acá”
Por
Mariana Carbajal
A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina
La gran leyenda de Mataderos
Por
Alejandro Duchini
De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima
El 2025 de Colapinto, difícil pero especial
Por
Malva Marani
El País
Llamó a "creer en el pueblo"
Máximo Kirchner apuntó contra la reforma laboral de Milei: “Va a generar más desocupación”
Morir esperando justicia
Por
Paula Marussich
Desensillar hasta que aclare
Macri y Vidal se refugian en la Fundación Pensar para rearmar el PRO
Comunicado de la diócesis bonaerense de Merlo Moreno
“Para la Iglesia los derechos humanos son vitales”
Por
Washington Uranga
Economía
Los precios de alquileres y servicios aceleran más que la inflación
El apretón más fuerte al bolsillo
Por
Mara Pedrazzoli
En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro
YPF dejó de operar en el lugar donde nació
Por
Bernarda Tinetti
Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos
Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos
La “novedosa” reforma laboral
Por
Hernán Letcher
Sociedad
Eva Giberti, desarmadora de silencios
Por
Mariana Carbajal
Increpado por un grupo de padres
Un hombre fue descubierto filmando a nenas en el Palacio Libertad, se tiró por una ventana y murió
Afectación en vuelos durante las fiestas
Paro de controladores aéreos: días y horarios confirmados
Comunicado de la APDH por la muerte de Eva Giberti
“La despedimos con cariño y reconocimiento”
Deportes
Luego que el Milan empatara de local frente a Sassuolo
Serie A de Italia: Inter ganó con gol de Lautaro Martínez y lidera
Sin Dibu Martínez, Aston Villa venció al West Ham
Premier League: Manchester City no le pierde pisada al Arsenal
Lo que dejó la noche santiagueña
Estudiantes campeón: entre los festejos, algunas incógnitas
Por
Cristian Dellocchio
"Me quedo en deuda"
El dolor de Gustavo Costas tras la final perdida por Racing