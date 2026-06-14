El Círculo Rojo admite que en 2027 no habrá milagro y que el Jefe de Gabinete hace todo peor
La economía no va a levantar, hay que echar a Adorni
Emisarios empresarios sugirieron a ministros que “es incomprensible” que Milei sostenga al investigado. Caputo, desde Hacienda, les da la razón, presiona por un reemplazo de su riñón y cree que el caso genera un ruido que es masivo entre gente que ya está afectada por la situación social. Le llevó a Karina la preocupación por que el tema empaña el logro de la baja del Riesgo País.