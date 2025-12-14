Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

La acción política en tiempos actuales

Habrá que ponerse a pensar de nuevo

Habrá que inventar algo distinto, nuevos espacios de concientización política en todos los barrios, los municipios y en las calles, dice el autor.

Antonio Ramón Gutiérrez
Por Antonio Ramón Gutiérrez
Asambleas en 2001 (Archivo )

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La “novedosa” reforma laboral

Por Hernán Letcher

Entre Maduro y Trump

Lula se ofreció como mediador

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de diciembre

Cancilleria

Dónde se forman los expertos en Relaciones Internacionales

Federalismo y Relaciones Internacionales: democratizar el acceso

Por Oriana Cherini*, Camila Abbondanzieri** e Irene Sacco***

Exclusivo para

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban

Un repaso a la filmografía del actor fallecido a los 96 años

Héctor Alterio: una vida ligada al cine

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani
Trabajador Preocupado

La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen

Agachar la cabeza

Por David Cufré

El País

Se hizo la séptima edición de La Noche de la Cultura Popular

Un festival por “Cristina Libre”

El nuevo subsecretario de Derechos Humanos

Un subsecretario con los peores vicios de la casta

Por Luciana Bertoia

Leonel Chiarella, el presidente más joven del partido que sintetizó la interna

La UCR y el intento de renovación

Entrevista al titular de la UOM

Abel Furlán: “El movimiento obrero debe confrontar y frenar este modelo y la reforma laboral”

Por Felipe Yapur

Economía

La “novedosa” reforma laboral - Clone

Por Hernán Letcher

La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial

Mitos y falacias de una reforma regresiva

Por Raúl Dellatorre
Trabajador Preocupado

La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen

Agachar la cabeza

Por David Cufré

RIGI ampliado

Para extracción de petróleo

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de diciembre

Tiroteo en Rhode Island

En la Universidad de Brown

Al menos dos muertos en un tiroteo en Estados Unidos

Protesta contra la mineria, Mendoza

Tras la aprobación de un proyecto metalífero, pobladores afectados reclaman en contra

En Mendoza se lucha contra la megaminería

Kiara Maqueira y su agresor

Huyó de Buenos Aires a Chaco, donde fue encontrado

Detuvieron al joven que atacó a su bebé, a su pareja y a su suegra

Deportes

Con todo en contra, el Pincha se hizo fuerte en la adversidad

Estudiantes, el campeón que entró por la ventana

Por Daniel Guiñazú

Venció a Racing y se consagró campeón del fútbol argentino en una final dramática

En los penales, prevaleció la épica de Estudiantes

Por Cristian Dellocchio

Trofeos

Llenó una página del álbum de figuritas

Arsenal vs Wolverhampton Wanderers

Premier League: Arsenal sigue imparable en la punta