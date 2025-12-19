Ímpetu involutivo, un libro que invita a recorrer la experiencia de “Flor de Cactus”
Editado por Cactus en el 2023 Impetu involutivo es un ensayo que propone una relectura feminista de los experimentos darwinianos con flores e insectos. Su lectura abre la puerta a una experiencia situada en Córdoba: “Flor de cactus”, un espacio construido por personas que han transitado por ámbitos de salud mental, o, como prefieren decir quienes lo integran, para pensar en lo que ahí vive, el valor de la singularidad.