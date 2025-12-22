Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Un plan para que los estudiantes retomen sus estudios

Historias que invitan a regresar

La iniciativa de la UNR pensada para quienes debieron dejar sus carreras, marcó un récord de universitarios recibidos.

Buscan que el presupuesto 2026 sea aprobado en el Senado este viernes tal como llegó de Diputados.

Milei va por el déficit cero a toda costa

Por Melisa Molina

A través de la campaña “25 para el 25″

Fondo de Cultura Económica entregará gratuitamente 2,5 millones de ejemplares

Por María Daniela Yaccar

Publicó la novela “Por más escondida que esté”

Maia Debowicz: “Lleva mucho tiempo despedirse de un cuerpo que tuvimos”

Por Astrid Riehn

La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres

Polémica por los bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia
Desempleo CABA

Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte

Desigualdad y desocupación

Por Mara Pedrazzoli
Sturzenegger y Marco Lavagna

Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo

La motosierra loca del “Coloso”

Por Leandro Renou
20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis

Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz

Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego

Viaje a la Argentina soñada y siempre posible

Por Mempo Giardinelli

Vigilia popular por la salud de Cristina

“Es una guerrera de la vida”

En la Core Civic Cimarron Correctional Facility

Con mameluco azul y medicado: cómo pasa sus días Fred Machado, preso en EEUU

Cómo se llegó a la histórica sentencia por el asesinato de 65 personas en la cárcel de Devoto

Justicia por la Masacre del Pabellón Séptimo, medio siglo después

Por Karina Micheletto

Para las familias, los números no cierran sin achicarse y endeudarse

Otro fin de año de consumos más apretados

Por Bernarda Tinetti

El Arte de la Destrucción Lógica

Por Pablo Tigani*

Lo hará 16% más que en 2024

Crece la cantidad de argentinos que destinan el aguinaldo al pago de deudas

La reducción interanual fue del 14% y del 35% contra 2023

Un estudio consignó que el Gobierno hizo en noviembre fuertes recortes en gasto público y prestaciones sociales

Más de 180 lotes e inmuebles listos para ser vendidos a grandes corporaciones

Las joyas de la abuela que remata el gobierno

Por Santiago Brunetto

Doble crimen en San Luis, a cuchillazos

Una madre y su hija, asesinadas

Gatillo fácil en CABA

Caso Lucas González: la Corte Suprema dejó firme la condena a uno de los policías

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Villarreal CF and FC Barcelona at La Ceramica Stadium in Vila-real on December 21, 2025. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Los catalanes cerraron el año como campeones de invierno

Atlético de Madrid goleó a Girona y Barcelona se afirmó como líder

FOTO PRENSA ACASSUSSO nacional B acassuso

Se quedó con la final del reducido ante Deportivo Armenio

Acasusso logró un ascenso para la historia

FOTO REDES SOCIALES franco colapinto

Palpitando la temporada 2026 de F1

Colapinto le prometió el primer podio a Boca y encendió la alegría de los hinchas

FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil julian alvarez

Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más

Los diez impactos del fútbol de 2025

Por Daniel Guiñazú