FUTBOL Nacional Potosí de Bolivia, el último en meterse en la Copa

📰 La Libertadores ya tiene a todos sus clasificados

Los siete clubes argentinos, la curiosidad histórica con los bombos y la dificultad de las fases previas. Son 47 los equipos que irán por la gloria el año que viene.

Platense vs Estudiantes Para Platense será su primera Libertadores. Para Estudiantes, la 19. (Juan Jose Garcia)

Río Negro, Chaco

Casi Tango en Navidad

Por Mempo Giardinelli
FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento gallardo

El Muñeco Gallardo quiere tres refuerzos más para el 2026

Echeverri se va al Girona y no pasará por River

La secuela de la película convertida en culto genera gran anticipación y renovado debate sobre feminismo en el cine de terror

Megan Fox revela que la secuela de “Diabolica Tentación” ya es un hecho

La historia detrás de la famosa controversia entre Megan Fox, Michael Bay y Steven Spielberg

La polémica salida de Megan Fox de “Transformers” y el rol de Spielberg

La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén

El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta

Por Raúl Dellatorre
Protesta de Cientificos

Científicos y estudiantes protestaron por el ajuste y mostraron los logros de la ciencia argentina

Por una Navidad con ciencia

Por Juan Funes

Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut

Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia

Declaraciones en caliente tras su salida de Racing

Luciano Vietto: “Con Costas no fue fácil para mí”

Alejandro Almeida fue secuestrado en 1975

León Gieco le puso música, voz y corazón a una poesía que su hijo le escribió a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora

La denunciarán por apología del terrorismo de Estado

Familiares de víctimas piden que el Congreso expulse a Lemoine por burlarse de los vuelos de la muerte

Por Luciana Bertoia

Se recupera de una operación de apendicitis

Nuevo parte de la salud de Cristina Kirchner

Integrará el directorio

Tras idas y vueltas con Milei, Carolina Píparo fue designada en el Banco Nación

Yerba mate

La desregulación avanza

Yerba mala: el Gobierno eliminó controles de calidad

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de diciembre de 2025

Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre

Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo

Por Leandro Renou
Fabricas Cerraradas

La actividad económica retrocedió en octubre.

Del estancamiento a la caída

Por Juan Garriga

FOTO REDES SOCIALES remedio pastillas ozempic

Con aprobación de la FDA

Estados Unidos comercializará la primera píldora oral para tratar la obesidad

Irlandés cruza nadando Río de la Plata en memoria de los desaparecidos

Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos

Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata

Por Manuel Barrientos
Vince Zampella

Se estrelló con su Ferrari

Murió Vince Zampella: así fue el brutal accidente del creador de Call of Duty

Dueños felices, como perro con dos colas

El Gobierno autorizó los viajes con mascotas en micros y trenes de larga distancia

Echeverri se va al Girona y no pasará por River

Marcelo Moretti, presidente del club San Lorenzo

La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto

Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”

"No puedo pedir más nada"

Agustín Canapino se quedó con el Olimpia de Oro 2025