La secuela de la película convertida en culto genera gran anticipación y renovado debate sobre feminismo en el cine de terror
Megan Fox revela que la secuela de “Diabolica Tentación” ya es un hecho
La actriz reflexiona sobre el impacto del filme en su vida personal y profesional, abriendo un nuevo capítulo en su carrera cinematográfica.
23 de diciembre de 2025 - 19:52
Captura del tráiler oficial de Jennifer's Body
Casi Tango en Navidad
Por
Mempo Giardinelli
La historia detrás de la famosa controversia entre Megan Fox, Michael Bay y Steven Spielberg
La polémica salida de Megan Fox de “Transformers” y el rol de Spielberg
Emma Heming reflexiona sobre una Navidad de desafíos emocionales y adaptaciones familiares
Bruce Willis y la Navidad: cómo su diagnóstico transformó las celebraciones familiares
La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén
El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta
Por
Raúl Dellatorre
Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut
Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia
Científicos y estudiantes protestaron por el ajuste y mostraron los logros de la ciencia argentina
Por una Navidad con ciencia
Por
Juan Funes
Declaraciones en caliente tras su salida de Racing
Luciano Vietto: “Con Costas no fue fácil para mí”
Alejandro Almeida fue secuestrado en 1975
León Gieco le puso música, voz y corazón a una poesía que su hijo le escribió a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora
La denunciarán por apología del terrorismo de Estado
Familiares de víctimas piden que el Congreso expulse a Lemoine por burlarse de los vuelos de la muerte
Por
Luciana Bertoia
Se recupera de una operación de apendicitis
Nuevo parte de la salud de Cristina Kirchner
Integrará el directorio
Tras idas y vueltas con Milei, Carolina Píparo fue designada en el Banco Nación
La desregulación avanza
Yerba mala: el Gobierno eliminó controles de calidad
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de diciembre de 2025
Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre
Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo
Por
Leandro Renou
Con aprobación de la FDA
Estados Unidos comercializará la primera píldora oral para tratar la obesidad
Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos
Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata
Se estrelló con su Ferrari
Murió Vince Zampella: así fue el brutal accidente del creador de Call of Duty
Dueños felices, como perro con dos colas
El Gobierno autorizó los viajes con mascotas en micros y trenes de larga distancia
La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto
Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”
Nacional Potosí, el último en meterse
No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados
"No puedo pedir más nada"
Agustín Canapino se quedó con el Olimpia de Oro 2025
Balance del 2025 del fútbol argentino
¿Cuál fue el equipo del año?
Por
Daniel Guiñazú