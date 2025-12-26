Omitir para ir al contenido principal
Primer encuentro con la nueva conducción

Kicillof y la CGT planean cómo frenar la reforma laboral

El gobernador llevó a parte de su gabinete al encuentro. Acordaron hacer “lo que sea necesario” para evitar la sanción de la ley.

Magario y Kicillof con CGT
Magario y Kicillof con CGT Axel Kicillof y Verónica Magario se reunieron con la CGT. (Prensa CGT)

Obras completas de Sigmund Freud

Un enigmático episodio de consultorio

El robo de las obras de Freud

Por Carlos D. Pérez
Bluey

Identidades de género en una serie infantil

Bluey y la diferencia sexual

Por Diana Sahovaler Litvinoff
Suma Cero

En el tercer trimestre de 2025 se desplomó 6,6% y venía de caer 1,6%

La inversión privada encadena datos negativos

Por Mara Pedrazzoli

Una voltereta administrativa para favorecer a Latam

Cielos argentinos bien abiertos para una empresa chilena

El líder ultra salió el miércoles por primera vez del complejo policial donde está preso

Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro fue operado con éxito de una hernia

Pirotecnia, menores, accidentes

Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad

Hubo 18 heridos por pirotecnica

Ignacio Torres, Gobernador de Chubut

Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias

Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei

Cristina López

En pleno debate por el Presupuesto 2026

“Reina el autoritarismo”: una senadora fueguina cruzó a Victoria Villarruel

bloque senadores de Fuerza Patria

El Gobierno se juega a todo o nada

El debate del Presupuesto 2026 en el Senado y la agenda de Milei

Quinta presidencial de Olivos

Pone el foco en la responsabilidad penal de las Fuerzas

Casación emitió un fallo que impacta en las causas por la recientes muertes de tres soldados

Por Raúl Kollmann
Edgardo Darío Kueider

Será en abril de 2026 en Paraguay

Ya le pusieron fecha al juicio por contrabando que enfrenta Kueider

Vacaciones

Cuatro millones para viajar

La demanda de los hogares cayó 2,8% interanual en noviembre

El consumo sigue en el pozo

Por Juan Garriga
Maiz

"40 milímetros que valen oro"

Lluvias claves para el maíz

Por Mara Pedrazzoli

Luna, basura espacial

Se prevén 400 misiones lunares y científicos alertan que crecerá la contaminación

La Luna podría convertirse en un cementerio de satélites y naves

Por Pablo Esteban
Asesinato pirotecnia La Plata

Habló el hombre que mató a su vecino en Nochebuena

“Las bombas de estruendo en la puerta de mi casa me terminaron de enloquecer”

El gendarme acusado de dispararle al fotógrafo

Pablo Grillo: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Continúa internada en el Sanatorio Otamendi

Nuevo parte de Cristina Kirchner tras la operación por un cuadro de apendicitis

Marino Hinestroza

El colombiano está muy cerca de incorporarse a Boca

Hinestroza y una foto polémica: se sacó una foto con un cuchillo

Alexis Cuello

El delantero de San Lorenzo despierta interés

Mercado de pases: Alexis Cuello, el más buscado

Constantino

El flamante presidente de San Lorenzo se refirió a la delicada economía del club

Costantino: “Estamos haciendo una ingeniería económica para poder ir pagando todo”

Lo que dejó el año del flamante campeón del fútbol argentino

Estudiantes y el hecho maldito

Por Gustavo Grazioli