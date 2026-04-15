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Cerca del 16% de su plantilla

Snapchat despide a 1.000 empleados y pone de excusa que “la IA aumentó su eficiencia”

La decisión fue comunicada este miércoles por el CEO de la compañía, Evan Spiegel, a través de un memorando interno que luego fue presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores.

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Snapchat despide a 1.000 empleados y pone de excusa que “la IA aumentó su eficiencia”. (Imagen Web)

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