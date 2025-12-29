Omitir para ir al contenido principal
El sindicato del neumático marchará en el último día hábil del año.
El Sutna cierra el 2025 con un paro nacional
Los trabajadores del neumático paralizan la actividad entre martes y miércoles tras 365 días marcados por el conflicto por la pérdida del poder adquisitivo.
Por
Juan Manuel Meza
29 de diciembre de 2025 - 22:42
Protesta de trabajadores del neumàtico (SUTNA)
Protesta de trabajadores del neumático.
(Gentileza -)
Últimas Noticias
