SEXTA EDICION DE ESPACIO QUEER



Arrancó una nueva entrega del Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género de la ciudad de La Plata, que desde 2009 viene proyectando cortos y largos para la deconstrucción de toda norma y estereotipos en la comunidad lgbtiq+. El fin de semana cerrará sus puertas por este año y entre las obras destacadas se encuentra "Darin", el cortometraje de Sebastián Freire que forma parte de la sección En primera persona y se podrá ver el sábado 29 de junio a las 17:30 en el cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, Calle 50, B1900, La Plata. Además, se proyectará "Mocha", el documental sobre el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis realizado en conjunto con sus alumnxs, el viernes 28 de junio a las 18 en el cine Select, calle 50 entre 6 y 7. Un poco más tarde, a las 21 en la misma sala se podrá ver "Cassandro El Exótico!", un film sobre Saúl Armendáriz, el luchador mexicano queer que brilla arriba y abajo del cuadrilátero, y el domingo 30 de junio a las 19 en el mismo cine se proyectará "Con nombre de flor", el documental de Carina Sama sobre vida y andanzas de la ícona travesti Malva. Entre las actividades que acompañan a los films se realizará la fiesta del Festival, en la que tocará en vivo Ibiza Pareo junto a la musicalización de DJ Max Cortéz, el viernes 28 de junio a las 23:59 en Guajira, calle 49 484 entre 4 y 5. Programación completa en espacioqueer.com.ar





SEXO (EN) PÚBLICO - ACCIÓN PERFORMÁTICA

No se trata del coger lésbico en público, aunque podríamos hacerlo. No se trata de ver pornografía de manera colectiva en el museo, aunque podríamos hacerlo. No se trata de técnicas de masturbación conjunta, aunque podríamos hacerlo. No se trata de mostrar placeres prohibidos, aunque podríamos hacerlo. Apenas se trata de desmoronar la intimidad como política nacional heterosexual racializada y su poder para administrar la vida, la violencia, el deseo y la muerte. Un cuerpo, una identidad, un estigma, un silencio, una lengua, una provocación. Sexo (en) público busca desestabilizar las fronteras entre lo sexual/no sexual, lo público/privado, la heterosexualidad/lo lésbico, lo sano/enfermo, la luz/oscuridad, el centro/margen, la nación/lo otro, lo visible/invisible, porque es allí donde las regulaciones sexuales y morales hacen de muchos cuerpos vidas invivibles. Un juego de encastre de retazos biográficos que falla en su enunciación pública y revela la violencia de la política afectiva de la heterosexualidad racializada. Una acción tramada con los restos de una historia personal como conjunto de escenas cotidianas que exponen la historia política de que "no hay nada más público que la intimidad" (Warner y Berlant, 2002). ¿Cuáles son los tipos de sexo que se privatizan bajo el control heteronormativo? ¿Qué sexo puede ocupar el espacio público sin que implique estigma y persecución? ¿Puede una performance ser una práctica pedagógica que conmine a declinar los privilegios de la heterosexualidad como política de la intimidad?

Val Flores: Jueves 4 de julio a las 19 en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, Av. 51 525, Casco Urbano, La Plata.





FIESTAS

Entrenar la fiesta. Happening-Fiesta/Matinee coordinado por ORGIE, Organización Grupal de Investigaciones Escénicas, con la presencia de DJ Carisma. Viernes 28 de junio a las 20 en Xirgu Untref, Chacabuco 875.

Fiesta Rebelde. Primera edición con la musicalización de DJ Corteza y recital en vivo de Apashagú y Cachitas Now! Sábado 29 de junio a las 23:59 en Guajira, 49 e/ 4 y 5, La Plata.

CINE

El silencio es un cuerpo que cae. Se proyecta el premiado documental de Agustina Comedi, creado a partir de archivos encontrados sobre su padre, la vida en el closet y la búsqueda de la propia identidad. Luego se realizará una charla con la directora con moderación de Lucas Fauno Gutiérrez. Domingo 30 de junio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CinemaCake. Nueva edición del ciclo de cine queer de cortometrajes y adelantos de series web de artistas locales con proyección de película y cine-debate para todes. A las 22, "Cortometra IDAC", a las 22:15 "Transamerica", un film sobre la vida de una mujer trans que experimenta un giro inesperado al enterarse de una situación muy particular previa a su transición. Viernes 28 de junio a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Liliana Bodoc, la Madre de Los Confines. Proyección y presentación del largometraje documental con dirección y guion de Diego Ezequiel Avalos. Invitado especial: Patricio Sturlese. Entrada libre y gratuita. Martes 2 de julio a las 19 en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, sala Jorge Luis Borges, Agüero 2502.

ARTE

Doble-Ve. La artista Malena/Brokenpiba presenta un conjunto de pinturas en gran formato, desarrollados durante los últimos 5 años. Habrá jam de dibujo, modeles vives y un concierto de Paula Maffía. Miércoles 3 de julio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

RECITALES

Solaris. La banda formada por Caro Musto, Marian Saravia, Pablo López y Andrés Auterio aterriza con temas nuevos y algunos clásicos de siempre. Jueves 4 de julio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Bife. Para el último fogón del mes se presenta el dúo de tangos queer, cumbias y canciones, con un repertorio de sus tres discos y algunas sorpresas en un recital gratuito. Viernes 28 de junio a las 21 en Camping, Av. Pueyrredón 2501.

Día del Orgullo con Cachitas. Concierto para celebrar nuestras cuerpas, orgulloses de quienes elegimos ser, construir y mutar a pura cumbia, a puro meneo y a puro goce con la música en vivo de Cachitas Now! Viernes 28 de junio a las 23:59 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Lxs Tremendxs. Toca en vivo el grupo integrado por Ivo Ferrer, Daiana Leonelli, Pitucardi, Gaby Colman y Juan Ormaechea, con puesta y vestuario de Ceci Fernández. Comparte el escenario Tototomás. Acción performática a cargo del Colectivo Público. Sábado 29 de junio a las 21 en Roseti, Roseti 722.

Julia Molinari. Presenta en set acústico su disco "Flores en invierno" junto a artistas invitadxs. Acompañan Círculo Rojo, exposición de collages y documentos del Archivo Caminante. La entrada es gratuita. Viernes 28 de Junio a las 21 en Mu, Riobamba 143.

LIBRO

Brujas y Pantuflas. Presentación del libro de humor gráfico de Agus Tina. Habrá un conversatorio a cargo de la autora sobre historietas y humor gráfico, con sorteos sorpresa. Jueves 4 de julio a las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

JORNADAS

Negras, Indígenas, Racializadas y Disidencias. Encuentro para compartir experiencias, lazos y conocimientos. Habrá feria, artistas, música, comidas y barra económica. Sábado 29 de junio desde las 18 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

Derechas suramericanas y resistencias rioplatenses diversas. Encuentro y conversatorio con la presencia de Diana Maffía, Alba Rueda y Magdalena Bessonart. Entrada libre. Miércoles 3 de julio a las 19 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

TERTULIAS

Poliamor y Memes. Edición especial: Gatitxs. Encuentro social y festivo para celebrar el alejamiento del amor romántico, o el intento de eso. Habrá música, memes, perfos y más. Expone Femimutancia. Musicalizan DJs Poil DeCarotte y Lía Ghara. Sábado 29 de junio a las 23 en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

Velada bizarromántica queer. Una noche para de-construir el amor romántico con ironía y arte. Lectura de Sofía Arriola, perfo/dance de Lucas Román, música/drag por Vedette. Tocan en vivo Javiera de Bife y Valentina Liff. Sábado 29 de junio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Hacia una Filosofía Marica. Desde México, Sergio Salazar y sus Talleres Nómada proponen pensar una "Filosofía Marica" desde la frontera, la calle, el fracaso y la poesía, a partir de textos de Sylvia Rivera, Michel Foucault, Pedro Lemebel, Judith Butler, María Galindo y Rita Segato. Banda invitada: Gray Pop. Sábado 29 de junio a las 21:30 en Cooperativa Bar Casona Humahuaca, Humahuaca 3508.

TEATRO

La reina del spray. Estrenó la obra de Pepe Jiménez: corre diciembre de 1973 en Argentina y en el salón de belleza "Gino" vive Barby, que crea una burbuja de amistad resistiendo al prejuicio homofóbico junto a Perla, Alma y Yeny. Domingos a las 18 en Delborde Espacio Teatral, Chile 630.

La Irredenta. Nueva función de la obra de Beatriz Mosquera realizada por la Cooperativa ArteTrans junto a María Pía Martignoni, Lía Viñao, Emma Serna y Morena Yfran, con dirección técnica de Estefanía Menzel. Sábado 29 de junio a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Las hermanitas de la misericordia. Estrenó la obra escrita y dirigida por Luis De Almeida con actuación de María Alejandra Majluf y Maiamar Abrodos: ante la decadencia institucional de la Iglesia, Sor Tere y Sor Etel resisten atrincheradas en un viejo convento en demolición. Sábado 29 de junio a las 22:15, 22:45, 23:15, 23:45 y 00:15 en Microteatro Buenos Aires, Serrano 1139.

Musicales gay friendly en el Met Sura. "Once", el ganador de los premios Tony, Oscar y Grammy y Olivier, los viernes y sábados a las 22:30 y domingos a las 20:45. "Waitress", con letra y música de Sara Bareiles, los miércoles y jueves a las 20:30, viernes y sábados a las 19:45 y domingos a las 18, con Natalia Cociuffo, Eliseo Barrionuevo, Josefina Scaglione y Mario Pasik, entre otres. Teatro Met Sura, Corrientes 1343.

FESTIVALES

Anti Cisheteronorma Vol. VI. Nueva edición del ciclo con la presencia musical Kern3ll.Pan1c!, Nicole Benbassat, Transmutades y Luci Arlequín. Lecturas de Agus Lalli y Marina Pe. Feria con Cultiva tus Parches, Rompiendo Paradigmas y Marea. Exponen Lucie y Flyingclaw. Musicaliza DJ Piube. Sábado 29 de junio a las 19:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Festival del Orgullo. Feria del libro, escritorxs, tarot, deportes lgbt, Caso Cerrado, Dixie Valentine & Drags, gastronomía y DJ Alan Fabulous pinchando maricahits. Viernes 28 de junio de 17 a 2:30 en Maricafé, Honduras 4096.

EXTRA

Diplomatura en Diversidad Sexual. Comienza en agosto, abierta la inscripción escribiendo a [email protected] Director: Facundo Rodolfo Soto. Disertantes: Lucas Martinelli, Patricio Simonetto, Lara Bertolini y Laura Milano. Universidad de Flores, Av. Rivadavia 5741.

MARCHAS

4ta Marcha Plurinacional: Basta de Travesticidios/Transfemicidios. Una jornada de lucha para gritar bien fuerte BASTA de matarnos, BASTA de tanta violencia, BASTA de tanto odio, BASTA de tanta impunidad de quienes se ensañan en querer castigar y corregir nuestras cuerpas. Viernes 28 de junio a las 18 en Plaza de Mayo.

II Marcha: Basta de Travesticidios en Rosario. Previo al inicio de la manifestación se realizará un abrazo simbólico a la sede de gobierno provincial - ex Jefatura de Policía- en donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención durante la dictadura cívico-militar y donde las travestis/trans eran detenidas a causa de su identidad. Viernes 28 de junio a las 15:30 en la plaza San Martín, Santa Fe y Moreno, Rosario, Santa Fe.

Cuarta Marcha Nacional: Basta de Travesticidios y Transfemicidios. Sumate a marchar junto a las travas. Convoca: Columna Orgullo Diverse Lohana Berkins. Viernes 28 de junio a las 17 en Plaza de Mayo.

Marcha y Festival del Orgullo lgbtiq. Encuentro de lucha e inauguración del primer refugio lgbtiq. Viernes 28 de junio a las 19 en Tilkara, salón principal, Tilcara, Jujuy. Se pueden aportar alimentos no perecederos.

Marcha del Orgullo Trans / Travesti - 50 Años de Stonewall. Unides y diverses, por el orgullo de ser libres, de ser putas, de ser trans, travestis, lesbianas, marikas, marimachos, tortas, bolleras, intersexuales, no-binaries, bisexuales, pansexuales, poliamorosas, asexuales, afros, negres, originaries, marrones y de todas las diversidades humanas. Convoca el Movimiento Trans Nadia Echazú. Viernes 28 de junio a las 17 en Plaza de Mayo.