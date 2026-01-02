El libro gay de 2025 recomendado para el verano. El regreso con gloria de Tulio Carella, el profesor argentino que descubrió los placeres carnales masculinos en Brasil
Se traduce por primera vez al castellano “Orgía” (Mansalva), el diario donde el intelectual, profesor, poeta, dramaturgo y guionista de cine argentino Tulio Carella (1912-1979) describe sus experiencias sexuales de todo tipo con negros en Recife a principios de la década del sesenta. Texto imprescindible, maldito y largamente prohibido de la literatura homoerótica y justo homenaje a un personaje olvidado de las letras argentinas que fuera arrestado y salvajemente torturado por los militares de la dictadura de Brasil. Como yapa, “Carella”, la biografía de Gonzalo León también editada por Mansalva