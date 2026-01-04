Omitir para ir al contenido principal
HISTORIETA La editorial Rayo Rojo rescató "Las desopilantes y descabelladas aventuras de Mr. Finch"
La aventura en colores
Durante los años 60, la revista “Gente” publicó estas deslumbrantes y coloridas páginas creadas por el escritor Juan Carlos Martelli y el dibujante Lorenzo Amengual, convocados por una empresa textil.
Lautaro Ortiz
04 de enero de 2026 - 3:23
Las aventuras de Mr. Finch
Rescate de la editorial Rayo Rojo
(Prensa)
