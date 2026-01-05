Omitir para ir al contenido principal
Cómo afectará la reforma laboral a mujeres y disidencias

Una apuesta por más desigualdad

Dos abogadas laboralistas rosarinas analizan desde una mirada de género el proyecto impulsado por el gobierno nacional.

Lorena Panzerini
Por Lorena Panzerini
Reforma laboral Al ocuparse de las tareas de cuidado, las mujeres estarán en peores condiciones para flexibilizarse. (Gentileza -)

