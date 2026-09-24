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Cultura

Protagonizada por Russell Crowe

“El último gran golpe”: tiroteos, traiciones y negocios turbios

La película sobre el dueño de un club nocturno al que le roban el dinero que lava para un cartel apuesta a las vueltas de tuerca y un tono juguetón poco compatible con las acciones.

Crowe no encuentra en "El último gran golpe" el vehículo para su lucimiento. Gentileza -

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