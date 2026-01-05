Omitir para ir al contenido principal
Venezuela acusó a Estados Unidos en la ONU por el ataque militar y la captura de Maduro

Caracas llevó al Consejo de Seguridad el operativo militar de EE.UU. La posición de la región y la disidencia argentina.

El embajador venezolano ante la ONU Samuel Moncada denunció que la acción militar “constituye un acto de agresión en los términos definidos por las Naciones Unidas”. (ONU)

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

Por Vardan Bleyan

Audiencia y lectura de cargos

Nicolás Maduro y su esposa se declararon “no culpables” en Nueva York

Por Mara Pedrazzoli

Aparecieron restos óseos en Mar del Plata

Macabro hallazgo en Playa Grande

Manifestación de apoyo a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE VENEZUELA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/1/2026

“Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquiera”, advirtió un asistente

Venezuela: multitudinaria marcha en Caracas para exigir la liberación de Maduro

Celeste Salomé Novelli

Celeste Salomé Novelli analizó y sistematizó los prejuicios de género y económicos que atraviesan la justicia

“Erradicar los estereotipos en el derecho es una obligación jurídica”

Por Sonia Santoro

Una modesta mirada local sobre los bombardeos y al futuro

Por Mempo Giardinelli

Las centrales advirtieron que la intromisión amenaza la paz de América Latina y el Caribe.

Protesta contra la intervención a Venezuela

La historia del jubilado perseguido por sus ideas políticas

Seis meses detenido por un tuit contra Milei

Por Bruno Martínez
Mineria Mendoza

La lucha contra la minería

Las organizaciones ambientales auguran un 2026 con más protestas en Mendoza

Por Gabriela Valdés

Modificaciones en el IPC

El INDEC cambió la manera de medir la inflación: ¿cómo es la nueva metodología?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 5 de enero de 2026

INDEC

Con correcciones, en el primer trimestre de 2025 llega al 50,6 por ciento

La pobreza es más alta que el dato oficial

Por Mara Pedrazzoli

El congreso de EE.UU cuestiona el apoyo de Trump a Argentina

Dudas sobre la solvencia de pago

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

En Rosario

Le vaciaron la cuenta tras robarle el celular: el banco tiene que pagarle a la víctima

Policía Pinamar

Los ladrones se llevaron más de $20 millones y objetos de valor

Millonario golpe a turistas rosarinos en Pinamar

Femicidio en Córdoba: Tomás Mulinetti asesinó a Delfina Aimino

Era la primera vez que se encontraban

Brutal femicidio en Córdoba: se conocieron por una aplicación de citas y la mató de 20 puñaladas

FOTOBAIRES river enzo perez

El Bicho tiene uno de los mejores mediocampos del país

Ojo con Argentinos Juniors: suma a Enzo Pérez

FOTO AFP suecia salto garrocha armand duplantis

El saltador con garrocha sueco habló ante la prensa de todo el mundo

Armand Duplantis: “Lo más importante es seguir la pasión”

Interior del AT&T Stadium en Arlington, Estados Unidos. EFE/Gina Baldivieso/Archivo

La FIFA observa con detenimiento los episodios del fin de semana

La intervención de Estados Unidos en Venezuela podría poner en riesgo la realización del Mundial

FOTO REDES SOCIALES matias vina

El lateral uruguayo viene de un año complicado

River 2026: Matías Viña, el nuevo juguete de Gallardo