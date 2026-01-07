Omitir para ir al contenido principal
Mike Myers, conocido por "Austin Powers", influyó en el enfoque de la etapa de Daniel Craig como Bond
James Bond tuvo que adaptarse por culpa de Austin Powers explica Daniel Craig
El irreverente humor de Mike Myers alteró la percepción popular de 007. Daniel Craig explica cómo esto redefinió su interpretación.
07 de enero de 2026 - 21:45
James Bond
Daniel Craig
Cine
Series
hollywood
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Protagonizan “El divorcio del año”
Fabián Vena y Guillermina Valdés: “A mayor crudeza y amoralidad, más humor aparece”
Por
Emanuel Respighi
La nueva carrera por los data centers
America Latina se volvió estratégica para la IA
La popular actriz ha cimentado su posición como una de las actrices más multifacéticas de su generación
La meteórica carrera de Alexandra Daddario: sus 10 mejores roles en cine y TV
Exclusivo para
Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas
Empresas en crisis de todos los colores
Por
Mara Pedrazzoli
El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional
CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías
Por
Santiago Brunetto
Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.
Los autos cerraron el año marcha atrás
El club cerró las negociaciones por considerar excesiva la suma del pase
River desistió de la contratación de Sebastián Villa
El País
“Operación terrorismo absoluto” y operaciones psicológicas contra la Venezuela en revolución
Por
Paula Klachko *
Volvió a defender el secuestro de Maduro
El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz
Dijo que "no es un caso de gatillo fácil"
Bullrich y su apoyo al gatillo fácil
En defensa de la salud de los trabajadores
LA CGT retoma su ofensiva contra la reforma laboral de Milei
Economía
En 2025 quedó 5.224 millones de dólares en negativo
Fuerte déficit comercial con Brasil
“Lo tenían que haber hecho antes"
Nuevo cálculo de inflación: los motivos detrás de la demora del Gobierno
Por
Vardan Bleyan
REPO por 3 mil millones de dólares con bancos internacionales
El Gobierno concretó el préstamo para pagar el vencimiento de deuda
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 7 de enero de 2026
Sociedad
La nueva carrera por los data centers
America Latina se volvió estratégica para la IA
Tragedia en el Río Paraná, en Entre Ríos
Hallaron el cuerpo de un chico- Clone
San José 1111 no descansa
Persecución y muerte en Constitución
Último parte sobre su salud
La niña herida por una bala perdida en Navidad evoluciona favorablemente
Deportes
El jugador se incorporó al equipo de Avellaneda
Valentín Carboni: “Vengo en busca de continuidad en Racing”
El defensor había perdido el puesto como lateral por la derecha
Advíncula rescindió su contrato con Boca y se irá al fútbol peruano
La dupla Cavigliasso-Pertegarini y Luciano Benavides, los más destacados
Dakar 2026: ¿cómo les fue a los argentinos en la cuarta etapa?
"Está en camino a ser más rápido que Gasly", afirmé Steve Nielsen
El jefe de Alpine, entusiasmado con Colapinto