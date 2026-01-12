Omitir para ir al contenido principal
Una celebración inolvidable tuvo lugar en el icónico Hotel Beverly Hilton de California
Globos de Oro 2026: la noche donde Paul Thomas Anderson se convierte en leyenda
El director y su película se llevaron cuatro galardones, incluyendo Mejor Director y Mejor Guion.
12 de enero de 2026 - 20:30
83rd Golden Globe Awards - Press Room
US filmmaker Paul Thomas Anderson, winner of the Best Motion Picture - Musical or Comedy Award for "One Battle After Another", poses in the press room during the 83rd annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California, on January 11, 2026. (Photo by Etienne Laurent / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
(ETIENNE LAURENT/AFP)
Temas en esta nota:
Globos de Oro
hollywood
Cine
Series
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
En la Casa Blanca
Tras haberle ofertado su Premio Nobel de la Paz, Corina Machado se reunirá con Trump
Carta abierta del músico
Neil Young: “Trump está destruyendo el país”
Aseguró que la Provincia seguirá invirtiendo en rutas y escuelas
Kicillof retomó la agenda con un cargado discurso anti-Milei: “Es un obstáculo para la temporada”
Por
María Belén Robledo
Exclusivo para
Comunicado del Departamento de Estado
Con una imagen de Trump bailando, Estados Unidos festeja haber revocado más de 100.000 visas
Alerta sanitaria
Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano
Es autor del libro “Aspirantes a fascistas”
Federico Finchelstein: “Fue un acto de guerra de vocación fascista”
Por
María Daniela Yaccar
La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023
Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles
El País
Mientras arde la Patagonia
Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés con un video de un superhéroe libertario y ya le suspendieron la cuenta en X
Con un pie afuera de LLA en Río Negro
La última jugada libertaria de Villaverde
Por
Luciano Barroso
El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad
Las falsas promesas de una ley incumplida
Larreta y Bullrich reeditan sus peleas, ahora por la Ciudad
La guerra de sucesión de la Ciudad empezó temprano
Por
Werner Pertot
Economía
Harán la presentación el jueves ante la jueza Preska
Los buitres vuelven a la carga: Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato por el caso YPF
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 12 de enero de 2026
El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024
Ventas minoristas en retroceso
Sociedad
Nuevo caso de gatillo fácil
Caso Víctor Vargas: la autopsia confirmó la trayectoria del disparo letal de la Policía
"Está totalmente descartado"
Incendio en Chubut: un fiscal desmintió la acusación del Gobierno a los mapuches
El caso de Erika Antonella Álvarez
Convocan a una marcha para pedir justicia por el brutal femicidio de una joven en Tucumán
Deportes
El salteño, al frente entre las motos
Dakar 2026: Luciano Benavides volvió a ganar y ya lidera la general
Luego del triunfo ante Millonarios con un penal de Montiel
River logró superar su primer examen de temporada en Uruguay
Este martes por la Serie Río de La Plata
Independiente y Huracán, de amistosos en Montevideo
La otra pasión de los integrantes de Memphis La Blusera
Fútbol y blues, una alianza que parece musical
Por
Alejandro Duchini