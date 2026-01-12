Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
Celebridades, emociones y un camino hacia el Oscar: Chalamet destaca en la temporada de premios
Timothée Chalamet se alza con el Globo de Oro por “Marty Supreme” y apunta al Oscar
Esta exitosa película narra la historia de un joven que persigue su sueño en el tenis de mesa.
12 de enero de 2026 - 20:37
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
83rd Golden Globe Awards - Press Room
Brazilian actor Wagner Moura poses in the press room with the Best Actor in a Motion Picture – Drama award for "The Secret Agent" during the 83rd annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California, on January 11, 2026. (Photo by Etienne Laurent / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
(ETIENNE LAURENT/AFP)
Temas en esta nota:
Globos de Oro
hollywood
Oscar
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Este miércoles en La Bombonera, contra Millonarios
Boca encara su primer amistoso con algunas modificaciones
Estadounidenses, los mayores propietarios
Argentina for sale: 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras
En la Casa Blanca
Tras haberle ofertado su Premio Nobel de la Paz, Corina Machado se reunirá con Trump
Exclusivo para
Comunicado del Departamento de Estado
Con una imagen de Trump bailando, Estados Unidos festeja haber revocado más de 100.000 visas
Alerta sanitaria
Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano
Es autor del libro “Aspirantes a fascistas”
Federico Finchelstein: “Fue un acto de guerra de vocación fascista”
Por
María Daniela Yaccar
La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023
Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles
El País
Mientras arde la Patagonia
Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés con un video de un superhéroe libertario y ya le suspendieron la cuenta en X
Con un pie afuera de LLA en Río Negro
La última jugada libertaria de Villaverde
Por
Luciano Barroso
El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad
Las falsas promesas de una ley incumplida
Adiós Juanito
Por
Mempo Giardinelli
Economía
Harán la presentación el jueves ante la jueza Preska
Los buitres vuelven a la carga: Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato por el caso YPF
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 12 de enero de 2026
La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023
Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles
El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024
Ventas minoristas en retroceso
Sociedad
En el país ya se reportaron nueve casos de la variante más contagiosa
Gripe y discurso antivacunas: Argentina podría enfrentar una tormenta perfecta
Por
Pablo Esteban
Nuevo caso de gatillo fácil
Caso Víctor Vargas: la autopsia confirmó la trayectoria del disparo letal de la Policía
"Está totalmente descartado"
Incendio en Chubut: un fiscal desmintió la acusación del Gobierno a los mapuches
El caso de Erika Antonella Álvarez
Convocan a una marcha para pedir justicia por el brutal femicidio de una joven en Tucumán
Deportes
Este miércoles en La Bombonera, contra Millonarios
Boca encara su primer amistoso con algunas modificaciones
El salteño, al frente entre las motos
Dakar 2026: Luciano Benavides volvió a ganar y ya lidera la general
Luego del triunfo ante Millonarios con un penal de Montiel
River logró superar su primer examen de temporada en Uruguay
Este martes por la Serie Río de La Plata
Independiente y Huracán, de amistosos en Montevideo