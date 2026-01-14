Omitir para ir al contenido principal
La dueña fue imputada por "distribución de sustancias alimenticias peligrosas para la salud"
Allanaron una carnicería por la sospecha de que vendía carne de gato
La fiscalía interviene por una denuncia. En el allanamiento secuestraron la mercadería que ofrecía el comercio.
14 de enero de 2026 - 4:04
Investigan la venta de embutidos de carne de gato
(Prensa)
Allanamiento
gatos
