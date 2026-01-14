Omitir para ir al contenido principal
Trabajar para pagar un techo

No hay inflación, pero los alquileres aumentaron 550% desde 2023

Desde Inquilinos Agrupados volvieron a cuestionar que el relevamiento del Indec no contemple la realidad inquilina.

(VARGAS SEBASTIAN JOEL)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Lali Espósito

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anuncian su casamiento

En el campus, como cada enero desde hace veintisiete años en Lanús

La colonia de la UNLa continúa a pesar del ajuste

Por Marcial Amiel

“Confíen en Delcy", fue el mensaje

Desde su encierro, Maduro bendice a Delcy Rodríguez y pide cerrar filas

Copenhagen (Denmark), 13/01/2026.- Chairman of the Naalakkersuisut, Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen (L) and Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen give a statement on the current situation at a press conference in the Mirror Hall at the Prime Minister's Office in Copenhagen, Denmark, 13 January 2026. (Dinamarca, Groenlandia, Copenhague) EFE/EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT

El presidente Jens-Frederik Nielsen reiteró que el territorio autónomo “no está en venta”

Groenlandia le responde a Trump: “Si tuviéramos que elegir, elegimos Dinamarca”

ARCA

Menos impuestos a sectores concentrados y menos actividad

La recaudación más baja en 15 años

Por Mara Pedrazzoli
FOTOBAIRES river gallardo

En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor

River continúa en busca de un extremo que le es esquivo

El País

Pese a las denuncias de un plan de vigilancia masiva

La justicia no quiere tratar el DNU de la SIDE durante las vacaciones

Por Luciana Bertoia

Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre

La oscura guerra por la herencia de La Nación

Por Raúl Kollmann

Villarruel y el uso de la tragedia en su pelea con Milei

Los incendios para avivar la interna

Por Melisa Molina

Industria en crisis, boom importador y destrucción de empleo

La principal empresa textil de la Argentina cerró una fábrica en Tucumán

Por Sebastián Cazón

Economía

El ajuste que no se midió

Con el nuevo cálculo de IPC, la inflación de Javier Milei hubiera sido 11 puntos más alta

Por Vardan Bleyan

¿Celulares más baratos?

Llega el fin a los aranceles a la importación de celulares, pero hay dudas sobre la baja precios

El bono sigue congelado en $70.000

¿Cuánto van a cobrar los jubilados en febrero?

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 14 de enero de 2026

Sociedad

Julio Iglesias

Acusan al cantante por delitos sexuales

Exempleadas de Julio Iglesias declararán ante la Justicia

Hay dos argentinos detenidos

Cayó una banda que contrabandeaba autos de alta gama y se los alquilaba a artistas

A partir del conflicto del magnate con las redes sociales

Qué es Trump Media & Technology Group, el brazo tecnológico y energético de Donald Trump

Por Inteligencia Argentina

Quién pintó “Retrato de una dama” y cuánto cuesta

Confirmaron la autoría del cuadro robado por los nazis en los Países Bajos y que apareció en Mar del Plata

Deportes

Los locales que avanzaron a octavos de final son siete

Se completó la primera ronda del Challenger del Tenis Club Argentino

FOTO RALLY DAKAR 2026 arabia saudita auto nicolas cavigliasso

Traspiés en Motos y el Challenger

Etapa de terror para las chances argentinas en el Dakar 2026

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo entrenamiento

El jugador puede ser vendido a la liga de Estados Unidos

San Lorenzo resguardó a Elías Báez y no lo llevó a Uruguay