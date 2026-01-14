Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Brasil, Uruguay y Rusia entre los afectados

Trump congela visas a 75 países y endurece su política migratoria

La decisión, que alcanza a países como Brasil, Uruguay, Haití, Irán y Somalia, comenzará el 21 de enero y no tiene plazo definido.

WASHINGTON (United States), 10/01/2026.- US President Donald Trump speaks to the press before departing the White House in Washington, DC, USA, 09 January 2026. Trump is traveling to Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida to spend the weekend. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
donald trump WASHINGTON (United States), 10/01/2026.- US President Donald Trump speaks to the press before departing the White House in Washington, DC, USA, 09 January 2026. Trump is traveling to Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida to spend the weekend. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL (EFE/EFE)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
WASHINGTON (United States), 10/01/2026.- US President Donald Trump speaks to the press before departing the White House in Washington, DC, USA, 09 January 2026. Trump is traveling to Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida to spend the weekend. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

Brasil, Uruguay y Rusia entre los afectados

Trump congela visas a 75 países y endurece su política migratoria

Pese a las denuncias de un plan de vigilancia masiva

La justicia no quiere tratar el DNU de la SIDE durante las vacaciones

Por Luciana Bertoia

Entre los tarifazos y un servicio cada vez peor

Subte: advierten que seguirá cayendo la cantidad de usuarios

Exclusivo para

Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre

La oscura guerra por la herencia de La Nación

Por Raúl Kollmann
Copenhagen (Denmark), 13/01/2026.- Chairman of the Naalakkersuisut, Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen (L) and Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen give a statement on the current situation at a press conference in the Mirror Hall at the Prime Minister's Office in Copenhagen, Denmark, 13 January 2026. (Dinamarca, Groenlandia, Copenhague) EFE/EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT

El presidente Jens-Frederik Nielsen reiteró que el territorio autónomo “no está en venta”

Groenlandia le responde a Trump: “Si tuviéramos que elegir, elegimos Dinamarca”

Subas del 4,1 por ciento en las líneas de pobreza e indigencia

La canastas se pusieron pesadas

Por Juan Garriga
FOTOBAIRES river gallardo

En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor

River continúa en busca de un extremo que le es esquivo

El País

Pese a las denuncias de un plan de vigilancia masiva

La justicia no quiere tratar el DNU de la SIDE durante las vacaciones

Por Luciana Bertoia

Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre

La oscura guerra por la herencia de La Nación

Por Raúl Kollmann

Villarruel y el uso de la tragedia en su pelea con Milei

Los incendios para avivar la interna

Por Melisa Molina

Industria en crisis, boom importador y destrucción de empleo

La principal empresa textil de la Argentina cerró una fábrica en Tucumán

Por Sebastián Cazón

Economía

¿Celulares más baratos?

Llega el fin a los aranceles a la importación de celulares, pero hay dudas sobre la baja precios

El bono sigue congelado en $70.000

¿Cuánto van a cobrar los jubilados en febrero?

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 14 de enero de 2026

Subas del 4,1 por ciento en las líneas de pobreza e indigencia

La canastas se pusieron pesadas

Por Juan Garriga

Sociedad

Hay dos argentinos detenidos

Cayó una banda que contrabandeaba autos de alta gama y se los alquilaba a artistas

A partir del conflicto del magnate con las redes sociales

Qué es Trump Media & Technology Group, el brazo tecnológico y energético de Donald Trump

Por Inteligencia Argentina

Quién pintó “Retrato de una dama” y cuánto cuesta

Confirmaron la autoría del cuadro robado por los nazis en los Países Bajos y que apareció en Mar del Plata

Tras el escándalo con Grok

Estados Unidos avanza con una ley contra los deepfakes pornográficos

Deportes

Los locales que avanzaron a octavos de final son siete

Se completó la primera ronda del Challenger del Tenis Club Argentino

FOTO RALLY DAKAR 2026 arabia saudita auto nicolas cavigliasso

Traspiés en Motos y el Challenger

Etapa de terror para las chances argentinas en el Dakar 2026

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo entrenamiento

El jugador puede ser vendido a la liga de Estados Unidos

San Lorenzo resguardó a Elías Báez y no lo llevó a Uruguay

FOTOBAIRES river gallardo

En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor

River continúa en busca de un extremo que le es esquivo