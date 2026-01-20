Omitir para ir al contenido principal
Central contrató al defensor Soto y mantiene incertidumbre sobre Veliz

Dudas de Almirón para el debut en el Gigante

El ex Defensa y Justicia llegó con el pase libre a pelear el puesto con Sández. Pero no está claro el futuro del goleador.

Alexis Soto Alexis Soto acordó su llegada a Arroyito por una temporada. (Fotobaires -)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
donald trump-12/06/2025

Trump destruye lo que queda del viejo orden mundial

Por Atilio A. Boron

Los recordatorios de hoy

Héctor Luis Fluxa, Aarón Daniel Jallinsky, Olga Haydee Pini, Luis Enrique Ulmansky Azeretzky, Mónica Cristina Woelflin

Un informe del Cepa revela las consecuencias del modelo libertario

Menos empresas y menos trabajo en la provincia

Por Luciano Couso

Trump busca suplantar a las Naciones Unidas

El board de la paz cuesta mil millones de dólares

Por Raúl Kollmann
Marcha CGT, Jubilados-09/04/2025

La central obrera sin estrategia unificada

CGT: cada sector elabora su propio plan contra la reforma laboral

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

Lamb Weston

La multinacional de papas que quiere cerrar su fábrica en Munro

Vicente López: la comunidad y el PJ se movilizarán por Lamb Weston

Por Marcial Amiel

Reformas

El Código Penal en la mira

Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”

Carrera a febrero por la reforma

Por Melisa Molina

El ministerio entregó una lista donde decía que había hecho la verificación de la mitad de los comedores.

La inclusión social que pretenden excluir

Por Irina Hauser

Antes de las sesiones extraordinarias

Nuevas movilizaciones contra el Gobierno

Bodegas Bianchi

La industria del vino, también en crisis

Bodegas Bianchi, en default

Represas en Santa Cruz

Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China

Se reactivan las represas del sur

Registró un aumento del 2,4 por ciento en el último mes del año

La inflación mayorista volvió a acelerarse

El tipo de cambio oficial avanzó 4,50 pesos este lunes

El dólar metió presión al alza

Polideportivo Santojanni

Habrá canchas de pádel concesionadas

Liniers: rechazo vecinal a la explotación privada en el polideportivo Santojanni

Por Santiago Brunetto

Guillaume Ferey tenía 33 años

Aconcagua: un andinista francés se descompensó y murió durante el ascenso a la cumbre

Hospital Isrealita

Reclamo de vecinos de Santa Rita

Alerta por la compra del exHospital Israelita por parte del Grupo IRSA

Por Santiago Brunetto
Desplazamiento de Tierra Comodoro Rivadavia

"El terreno sigue latiendo y presenta riesgo urbano"

Comodoro Rivadavia: temen más movimientos de tierra

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

FOTO REDES SOCIALES bernardo romeo

"Surgió una posibilidad de afuera"

Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA

FOTO REDES SOCIALES rosario central juan cruz komar

Por una arritmia cardíaca

Rosario Central: Juan Cruz Komar será operado del corazón

FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada

Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura