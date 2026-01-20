Omitir para ir al contenido principal
La icónica producción colombiana se renueva con el objetivo de conquistar a nuevas audiencias

Miguel Varoni vuelve como “Pedro el Escamoso”: nuevas temporadas confirmadas

La telenovela colombiana revivirá con nuevas propuestas bajo la dirección de Caracol Televisión.

Pedro el escamoso (Prensa)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Será del 29 al 31 de enero, y reunirá a 450 jóvenes músicos de todo el país

Chascomús vive una nueva edición de su Festival de Orquestas

Busca desmantelar el principal mecanismo de financiamiento del cine nacional

La reforma laboral también elimina el Fondo de Fomento Cinematográfico

En la visita del ministro a la provincia

Ojo con la Orozco: la senadora salteña fue reemplazada por una silueta de cartón en la foto con Diego Santilli

Por Natalia López Gómez

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 13: (L-R) Ben Affleck and Matt Damon attend Netflix's "The Rip" New York Premiere at Alice Tully Hall, Lincoln Center on January 13, 2026 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ambos protagonizan "The Rip"

Matt Damon y Ben Affleck confirman un extraño pedido de Netflix para sus producciones

Represas en Santa Cruz

Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China

Se reactivan las represas del sur

La agenda del Presidente

Javier Milei llegó a Davos: ¿habrá encuentro con Donald Trump?

Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”

Carrera a febrero por la reforma

Por Melisa Molina

El ministerio entregó una lista donde decía que había hecho la verificación de la mitad de los comedores.

La inclusión social que pretenden excluir

Por Irina Hauser

El ajuste en las tarifas

Los nuevos requisitos para acceder a los subsidios de luz y gas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 20 de enero de 2026

CAF

Por US$ 400 millones

Nuevo crédito con la CAF

Sifilis

En 2025, los casos se incrementaron en un 68 por ciento con respecto al lapso 2020-2024

Menos preservativos, más sífilis

Por Pablo Esteban
Container Puerto Madryn

Qué había adentro

Sorpresa en Puerto Madryn: apareció flotando en la costa un contenedor de gran tamaño

Estiman que tiene más de 100 mil años

Encontraron un fósil de la Era del Hielo cerca de Miramar

"Compartir mi experiencia podía ayudar a otros"

Lowrdez habló después de la denuncia por violencia de género a su expareja

FOTO CAPTURA PANTALLA angel de maria

En vísperas de una nueva temporada con Rosario Central

Di María recordó a Maradona y descartó jugar el Mundial

FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada

Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura

FOTO REDES SOCIALES bernardo romeo

"Surgió una posibilidad de afuera"

Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA