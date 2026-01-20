Omitir para ir al contenido principal
El Mundo
El presidente de EE.UU. sorprendió al mundo con una carta enviada al primer ministro de Noruega
Sin su Premio Nobel, Trump dice que “ya no se siente obligado a pensar en la paz”
El republicano dijo que detuvo ocho guerras y volvió a exigir un “control total y completo” sobre Groenlandia, generando el rechazo inmediato de Dinamarca y el gobierno de la isla.
20 de enero de 2026 - 1:11
Trump argumenta que Groenlandia, rica en minerales y tierras raras, constituye un punto clave para la defensa del hemisferio norte
(AFP -/AFP)
