Detrás de Singapur y Francia

Argentina logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026

El equipo nacional se subió al podio en Italia. Fue en la competencia más importante del helado artesanal. Singapur se consagró campeón y Francia quedó segunda.

Argentina, en el puesto 3 de los mejores helados del mundo. ( Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines,)

Los “economitos” del país bonsai

Por Roberto Caballero
Argentina's President Javier Milei gestures during the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Las clases de geopolítica de Capusotto

Por Marcial Amiel
FOTO REDES SOCIALES silverstone F1 formula uno alpine

Pero con Gasly a bordo

Fórmula 1: Alpine estrenó su A526 y encendió la ilusión

Crecen especulación financiera y agro, mientras caen industria, comercio y construcción

La economía partida en dos

Por Juan Garriga

Minneapolis (United States), 15/01/2026.- Federal immigration enforcement officers deploy tear gas in a residential neighborhood as they retreat from a crowd during a protest that followed federal agents shooting two people in Minneapolis, Minnesota, USA, 14 January 2026. As part of a federal immigration crackdown involving over 2,000 agents from Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement (ICE), and Homeland Security Investigations (HSI), an ICE officer fatally shot US citizen Renee Nicole Good in her vehicle during an operation in South Minneapolis on 07 January 2026. (Protestas) EFE/EPA/Olga Fedorova

En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.

Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción

La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar

El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima

El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata

En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales

Por Melisa Molina

El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias

Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso

REDES SOCIALES Rogelio Frigerio

En la gobernación de Entre Ríos

Rogelio Frigerio denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho

Un "breve intercambio"

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos

FOTO REDES SOCIALES equipos de manejo de fuego y comunicaciones para combatir los incendios

El posteo del embajador en redes

Las mangueras de Lamelas: el aporte de Estados Unidos para los incendios en la Patagonia

El represor multicondenado tenía 84 años

Murió Raúl Guglielminetti, un personero del espionaje en dictadura y democracia

Por Luciana Bertoia

Milei habló en Davos ante un auditorio casi vacío

Un discurso vacío, desconectado y para muy pocos

Por Leandro Renou
Davos (Switzerland), 21/01/2026.- Ambulances and rescue personnel approach the Congress Center following reports of a small fire, during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/LAURENT GILLIERON

Después del discurso de Milei

Evacuaron el Centro de convenciones del Foro de Davos por “olor a humo”

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes

Paro ferroviario en España por más seguridad

Se reunirán el jueves con las cámaras empresarias

Se postergó la paritaria de los choferes de colectivos y crece la tensión por un posible paro

FOTO IMAGEN WEB victor vargas

La causa pasó a la justicia nacional

El crimen de Víctor Vargas se investiga como homicidio

Por Santiago Brunetto

Galatasaray's Turkish defender #42 Abdulkerim Bardakci (L) fights for the ball with Atletico Madrid's Argentine forward #20 Giuliano Simeone during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Galatasaray and Atletico Madrid at Rams Park in Istanbul, on January 21, 2026. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

A una fecha del cierre de la fase regular

En la Champions League sigue todo bien apretadito

GENTILEZA libro sabrina ameghino

La publicación es de los periodistas Gastón Luppi y Pedro Garay

Presentan “Contra la corriente”, un libro sobre la vida de Sabrina Ameghino

FOTOBAIRES independiente rivadavia sebastian villa

El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo

Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita