Seis largometrajes del director se proyectarán del 23 de enero al 6 de febrero

El Cine York presenta un ciclo homenaje a John Waters

La sala ubicada en Olivos presenta “Trash por siempre”, una oportunidad para revisitar la filmografía del director de forma gratuita.

Divine, la actriz fetiche de Waters, protagoniza varios de sus films. (Imagen Web)

Últimas Noticias

AME7006. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 20/01/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se observa una maquina retroexcavadora demoliendo una zona del autódromo de Buenos Aires este martes, en Buenos Aires (Argentina). El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio inicio a las obras en el autódromo de la capital argentina para volver a albergar al MotoGP a partir de 2027 y con la mira puesta en poder recibir en un futuro a la Fórmula Uno, según informaron este martes fuentes oficiales. EFE/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La idea es acondicionarlo para que pueda recibir al MotoGP y a la Fórmula 1

Arrancaron las obras para remodelar el autódromo Gálvez

El modelo de Trump y el de Milei favorece a los milmillonarios

La desigualdad avanza rápido y Galperín crece

Por Mara Pedrazzoli

Días clave en la discusión por la reforma laboral

Mariano Recalde: “Este gobierno nos propone involucionar”

MELBOURNE (Australia), 17/01/2026.- Tomas Martin Etcheverry of Argentina in action during the Men's 1st round match against Miomir Kecmanovic of Serbia on day 1 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 18 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Comesaña perdió ante Frances Tiafoe y quedó eliminado en la segunda ronda

Cerúndolo y Etcheverry pasaron a la tercera ronda de Australia

Minneapolis (United States), 15/01/2026.- Federal immigration enforcement officers deploy tear gas in a residential neighborhood as they retreat from a crowd during a protest that followed federal agents shooting two people in Minneapolis, Minnesota, USA, 14 January 2026. As part of a federal immigration crackdown involving over 2,000 agents from Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement (ICE), and Homeland Security Investigations (HSI), an ICE officer fatally shot US citizen Renee Nicole Good in her vehicle during an operation in South Minneapolis on 07 January 2026. (Protestas) EFE/EPA/Olga Fedorova

En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.

Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción

La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar

El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima

El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata

En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales

Por Melisa Molina

El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias

Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso

El País

REDES SOCIALES Rogelio Frigerio

En la gobernación de Entre Ríos

Rogelio Frigerio denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho

Un "breve intercambio"

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos

FOTO REDES SOCIALES equipos de manejo de fuego y comunicaciones para combatir los incendios

El posteo del embajador en redes

Las mangueras de Lamelas: el aporte de Estados Unidos para los incendios en la Patagonia

El represor multicondenado tenía 84 años

Murió Raúl Guglielminetti, un personero del espionaje en dictadura y democracia

Por Luciana Bertoia

Economía

Pago Tarjeta de Credito

Con créditos de la ANSES

Morosidad récord y tarjetas en rojo: un proyecto de ley busca aliviar a familias endeudadas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 21 de enero de 2026

La "madre de industrias", en una crisis inédita en la historia

La actividad metalúrgica, en el fondo del mar

Sociedad

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

Hay 20 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas

Argentina ofreció ayuda a Chile para combatir los incendios forestales

Mar del Plata estatua Lobo Marino -10/01/2025

"Fue un momento terrible", contó el padre

Pesadilla para una familia de turistas en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con sus hijos adentro

Internado en terapia intensiva en Mar del Plata

Cómo sigue la salud de Bastián, tras la quinta operación

Deportes

FOTOBAIRES Final Torneo Clausura Liga Profesional Racing Estudiantes de la plata Campeon

Este jueves se larga la primera fecha del fútbol argentino

Arranca el Torneo Apertura 2026: partidos, formato y los mejores refuerzos

FOTO REDES SOCIALES tiziano gravier esqui

En total serán ocho atletas en tres deportes diferentes

Se conoció la delegación argentina que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno