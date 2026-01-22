Omitir para ir al contenido principal
PortadaRadio 750

La mirada de un analista internacional

El discurso de Trump, una “puesta en escena muy costosa” en Davos

Martin Schapiro, abogado especializado en relaciones internacionales, explicó lo que dejó la intervención del presidente de Estados Unidos en el foro económico suizo.

US President Donald Trump gestures during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 21, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
(AFP/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

A picture taken on January 20, 2026 shows a view of a high-speed Iryo train that derailed and hit another train two days before, in Adamuz, southern Spain. At least 41 people died and more than 120 injured in the deadliest train accident in Spain in over a decade. The crash happened on January 18 evening when a train operated by rail company Iryo travelling from Malaga to Madrid derailed near Adamuz, crossing onto the other track where it crashed into an oncoming train, which also derailed. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Todavía se investiga la causa del accidente

Ya son 45 los muertos por le choque de trenes en España

Bastián Jerez

"Seguimos pidiendo por él", dijo su madre

Cómo sigue la salud de Bastián

A 142 días del comienzo de la Copa

En respuesta a Trump, Alemania amenaza con boicotear el Mundial 2026

Javier Milei

¿Quién necesita a Maquiavelo?

Por Diego Sztulwark

Exclusivo para

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

AME5611. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la presentación de un informe a la nación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En su discurso en el Foro de Davos

Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela

El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes

Paro ferroviario en España por más seguridad

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

El País

Javier Milei

¿Quién necesita a Maquiavelo?

Por Diego Sztulwark

Durante una entrevista

Dólar, deuda, Venezuela, China y Lula: definiciones de Milei en Davos

Solicitud en conjunto de ADIMRA, CAME y CAC ante la "comisión técnica" del Senado

Las Pyme contra cinco artículos de la reforma laboral

CAPTURA PANTALLA marcha jubilados

"Vinieron a provocar"

La policía reprimió con palos y gases a los jubilados durante la marcha de los miércoles y hay heridos

Economía

Supremercado góndolas -22/04/2025

Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo

Navidad negra para el consumo masivo

Por Leandro Renou

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de enero de 2026

Caputo Georgieva

En Davos

Caputo se reunió con la titular del FMI

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

Sociedad

A picture taken on January 20, 2026 shows a view of a high-speed Iryo train that derailed and hit another train two days before, in Adamuz, southern Spain. At least 41 people died and more than 120 injured in the deadliest train accident in Spain in over a decade. The crash happened on January 18 evening when a train operated by rail company Iryo travelling from Malaga to Madrid derailed near Adamuz, crossing onto the other track where it crashed into an oncoming train, which also derailed. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Todavía se investiga la causa del accidente

Ya son 45 los muertos por le choque de trenes en España

Bastián Jerez

"Seguimos pidiendo por él", dijo su madre

Cómo sigue la salud de Bastián

Su pasaporte fue retenido y debe permanecer en Brasil

Le colocaron la tobillera electrónica a la argentina investigada por racismo en Río de Janeiro

La IA al servicio de la violencia sexual contra mujeres y niños

Los números detrás del escándalo de deepfakes en Grok

Deportes

Con Quinteros como DT llegaron los resultados y tomó confianza

Independiente, con sed de revancha

Por Alejandro Duchini
FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo damian ayude

El equipo de Damián Ayude tendrá una parada difícil ante Lanús

San Lorenzo busca superar su crisis institucional y brillar en el Apertura

FOTO REDES SOCIALES tiziano gravier esqui

En total serán ocho atletas en tres deportes diferentes

Se conoció la delegación argentina que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno

FOTOBAIRES independiente rivadavia sebastian villa

El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo

Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita